Bezirksliga Nordschwarzwald: Ottenbronner VW-Käfer läuft und läuft

Nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Baiersbronn bleibt Grün-Weiß Ottenbronn (grüne Trikots) Tabellenzweiter. Foto: Kraushaar







Und läuft und läuft und läuft – Grün-Weiß Ottenbronn macht es in der Schlussphase der Saison in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwad wie früher ein Käfer aus Wolfsburg. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, baben uns Chancen erspielt und die genutzt“, freute sich GWO-Spielertrainer Julian Immisch über eine furiose erste Hälfte gegen den SV Baiersbronn, während der zweite Durchgang eher unentschieden ausging. „Da hatten beide Chancen, um das Resultat zu verändern“, so Immisch. Am Ende siegten die Grün-Weißen mit 3:0.