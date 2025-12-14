Bezirksliga Nordschwarzwald: Ottenbronn gelingt Befreiungsschlag – Dornhan geknickt

Im Nachholspiel bei den TSF Dornhan hat sich der FV Grün-Weiß Ottenbronn den Sieg geholt und die Abstiegsränge verlassen. Endergebnis auf der Dornhaner Platte: 1:3 (0:1).

Nicht ganz unverdient holten sich die Ottenbronner die drei Punkte auf der Dornhaner Platte und überwintern damit nicht mehr auf einem der Abstiegsplätze. Die Dornhaner dagegen verpassten das gewünschte Erfolgserlebnis vor der Winterpause und müssen darauf hoffen, dass mit einem neuen Trainer und eventuellen Neuverpflichtungen in der Pause noch die sportliche Wende kommen wird.

Für das Sechs-Punkte-Spiel stand auf Seiten der Gastgeber mit Mika-Luan Schreiber ein A-Jugendlicher in der Startformation. Dornhan hatte die Startformation auf vier Positionen umgebaut und zeigte sich über weite Strecken der ersten Halbzeit zumindest gegen den Ball gut sortiert. Die Ottenbronner versuchten vieles spielerisch zu lösen und schafften es lange Zeit nicht, ins letzte Angriffsdrittel einzudringen. Dornhan spielte schnörkelloser nach vorne. So hatte Lamin Bojang in der 9. Minute die Führung auf seinem Kopf. Nach einem gut getretenen Eckball von Albion Muzaqi scheiterte Bojang am Außenpfosten des Ottenbronner Gehäuses.

Ottenbronns Zielspieler und Spielertrainer Julian Immisch kam große Teile der ersten Halbzeit nur ungenügend zur Geltung. Eine schöne Einzelleistung seines Sturmpartners Yannik Binder aus der 22. Minute war für Dornhans Torhüter Maximilian Haas keine Herausforderung. In der 34. Minute zappelte der Ball durch Daniel Schreiber nach einem Dornhaner Konter zwar im Netz, aber Schiedsrichter Karol Ozimek gab den Treffer nicht, wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung.

Geschickt vorbeigeleitet

Kurz vor der Halbzeit klingelte es indes auf der Gegenseite. Dornhans rechter Außenverteidiger Jan-Uwe Birk konnte die Situation nicht bereinigen. Immisch erkämpfte sich den Ball am Dornhaner Strafraum und sein Zuspiel lenkte Binder geschickt am Dorhaner Torhüter vorbei zu Ottenbronner Führung in die Maschen.

Das war gleichzeitig die beste Phase der Gäste aus Ottenbronn, denen der Führungstreffer offensichtlich Auftrieb gab. Wenige Zeigerumdrehungen später scheiterte abermals Immisch einer Direktabnahme jedoch deutlich und die Gäste verdienten sich in dieser Phase die knappe Pausenführung.

Abseits reklamiert

Nach der Pause kam Ottenbronn entschlossener aus der Kabine. In der 49. Minute steuerte Binder alleine auf das Dornhaner Gehäuse zu, scheiterte jedoch mit seinem Abschluss am gut reagierenden Heimkeeper Maximilian Haas. In der 54. Minute bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 2:0 aus. Nach Zuspiel von Immisch zögerte Torhüter Haas beim Herauslaufen, da er auf den Abseitspfiff des Schiedsrichters spekulierte, der blieb jedoch aus und Binder hatte leichtes Spiel zum zweiten Mal zu treffen. Die Dornhaner Spieler und einheimischen Zuschauer reklamierten eine Abseitsstellung der Gäste. Der Schiedsrichter gab aber den Treffer.

Nun waren die Dornhaner gezwungen, etwas mehr ins Risiko zu gehen. Beim Anschlusstreffer halfen die Gäste den Gastgebern auf die Sprünge. Ottenbronns Abwehrspieler schubste seinen Gegenspieler Lamin Bojang ziemlich ungeschickt und bekam die Quittung in Form eines Strafstoßes gegen seine Mannschaft. Diesen verwandelte Dornhans Spielertrainer Julian Haas zum Anschlusstreffer.

Ging jetzt noch was für die TSF? Nein. Nach einem Angriff der Gäste über den rechten Flügel kam der Ball zu Marcel Lehmann, der seine Gegenspieler auf dem Bierdeckel austrickste. Seinen Querpass musste Lukas Weber nur noch einschieben. Von diesem Gegentreffer sollten sich die Dornhaner nicht mehr erholen.

Auf einen Blick

TSF Dornhan: Maximilian Haas – Augustin Marquez (55. Lukas Siegel), Mika-Luan Schreiber, Alessio Lonis, Jan-Uwe Birk (87. Jan Link), Lamin Bojang, Julian Haas, Albion Muzaqi (80. Florian Siegel), Felix Junghans, Maximilian Wagner, Daniel Schreiber (66. Martin Moosmann).

FV Grün-Weiß Ottenbronn: Robin Frank, Levin Mandel, Fabio Mandel, Marcel Lehmann, Yannik Binder (68. Lars Ackermann), Micael Marques, Lukas Weber (88. Lukas Weber), Marco Schönfelder, Matthias Koch, Bünyamin Deniz, Julian Immisch (90. Labinot Celaj).

Tore: 0:1, 0:2 Yannick Binder (40., 58.), 1:2 Julian Haas (74., Foulelfmeter), 1:3 Lukas Weber (78.).

Zuschauer: 120.