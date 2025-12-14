Bezirksliga Nordschwarzwald: Ottenbronn gelingt Befreiungsschlag – Dornhan geknickt

Im Nachholspiel bei den TSF Dornhan hat sich der FV Grün-Weiß Ottenbronn den Sieg geholt und die Abstiegsränge verlassen. Endergebnis auf der Dornhaner Platte: 1:3 (0:1).
Nicht ganz unverdient holten sich die Ottenbronner die drei Punkte auf der Dornhaner Platte und überwintern damit nicht mehr auf einem der Abstiegsplätze. Die Dornhaner dagegen verpassten das gewünschte Erfolgserlebnis vor der Winterpause und müssen darauf hoffen, dass mit einem neuen Trainer und eventuellen Neuverpflichtungen in der Pause noch die sportliche Wende kommen wird.