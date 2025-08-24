Bezirksliga Nordschwarzwald: Nur Aufsteiger holt die vollen Punkte

Zu ungenau vor dem Tor des Aufsteigers zeigte sich der SV Wittendorf, sodass zwei Strafstöße den Sieg sichern mussten. In Bierlingen dagegen siegte der Liga-Neuling.

SV Wittendorf – SG Dornstetten 2:1 (1:0). Aus Sicht der Hausherren hätte die Führung zur Pause bereits deutlicher ausfallen müssen. Gleich mehrere vielversprechende Chancen wurden im ersten Durchgang vergeben, sodass schlussendlich ein Strafstoß für die Führung sorgte. „In der Schlussphase haben wir den Druck noch mal erhöht und konnten durch einen Handelfmeter zum zweiten Mal in Führung gehen. Unterm Strich stand aus unserer Sicht ein verdienter Heimsieg, um den wir aber zu lange kämpfen mussten“, so das Fazit von SVW-Co-Trainer Sebastian Ruoff.

SG Felldorf/Bierlingen – SGM Oberreichenbach/Würzbach 0:2 (0:1). „Am Ende muss man sagen, dass uns die Umschaltmomente einen Punktgewinn gekostet haben. In einem ansonsten weitgehend ausgeglichenen Spiel, haben unsere eigenen Fehler den Unterschied gemacht“, so das Resümee von Heimtrainer Ümit Dagistan nach dem Schlusspfiff. Besonders bitter: Die Platzelf hatte beim Stand von 0:1 gleich drei Großchancen, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden. Der Aufsteiger präsentierte sich dagegen gnadenlos effizient und sorgten mit dem zweiten Treffer kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Früher Platzverweis

SV Gültlingen – 1. FC Altburg 0:0. Die Zuschauer in Gültlingen sahen über weite Strecken der Begegnung eine Partie auf Augenhöhe, in der sich zunächst keines der beiden Teams nennenswerte Vorteile herausarbeiten konnte. Ab der 42. Spielminute mussten die Hausherren nach einem Platzverweis mit einem Mann weniger auskommen, konnten jedoch auch in der Folge die Defensivreihen geschlossen halten. Den Gästen aus Altburg gelang es trotz Überzahl bis in die Schlussphase nicht, einen eigenen Torerfolg zu verbuchen, sodass es schlussendlich bei einer torlosen Punkteteilung blieb.

SV Baiersbronn – FV Grün-Weiß Ottenbronn 4:1 (2:0). Die Hausherren waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und führten bereits vor der Pause mit zwei Treffern. Die Gäste versuchten zwar dagegenzuhalten, mussten nach der Pause jedoch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, durch welche die Heimmannschaft für die Entscheidung sorgte. Wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff gelang dem FV schließlich noch der Ehrentreffer, der das Endergebnis jedoch nur noch im kosmetischen Bereich veränderte.

Goldenes Tor

SV Eutingen – SF Gechingen 1:0 (1:0). Am Ende des ersten Heimspiels der neuen Saison war den SVE-Akteuren die Erleichterung über den knappen 1:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Gechingen anzumerken. „Nachdem die Gäste druckvoller in die Partie gestartet waren, lief es bei uns mit zunehmender Spieldauer zwar besser, Offensivaktionen blieben jedoch weitgehend die Ausnahme“, erklärte SVE-Abteilungsleiter Patrick Sautter nach dem Spiel. Schlussendlich verdankte man den guten Saisonstart Henry Sattler, dessen Tor den Unterschied machte.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A1 Wittershausen und Alpirsbach drehen Rückstand in einen Sieg Für die vier Absteiger aus der Bezirksliga gab es je zwei Siege und zwei Niederlagen. In Wittershausen drehte die TSG die Partie gegen Mitteltal-Obertal.

SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee – VfL Nagold II 2:2 (0:1). „Alles in allem geht das Remis in Ordnung und spiegelt die Kräfteverhältnisse während der 90 Minuten auf dem Feld wider“, so Heimtrainer Sven Hayer nach dem Schlusspfiff. Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste entwickelte sich eine Begegnung, in der die VfL-Reserve technisch zwar leicht besser war, die Heimelf aber diszipliniert und zielstrebig agierte und somit auf Augenhöhe blieb. In der Schlussphase hatte die SG nach mehreren verpassten Gelegenheiten schließlich noch das Glück auf ihrer Seite, als Nagold knapp am dritten Treffer scheiterte.

Spiel gedreht

SV Althengstett – TSV Möttlingen 2:1 (2:1). Am Ende einer nervenaufreibenden Bezirksliga-Begegnung durfte der SV Althengstett den ersten Punktgewinn der neuen Spielzeit verbuchen. „Die Mannschaft hat die Begegnung nach anfänglichem Rückstand gedreht und hatte nach dem Führungstreffer sogar die Gelegenheit, nachzulegen. Von daher geht das Endergebnis aus meiner Sicht durchaus in Ordnung“, so das Fazit von SV-Coach Daniel Sajko nach der Partie. Aufgrund der knappen Führung musste der heimische Anhang jedoch bis zuletzt zittern, um mit dem Schlusspfiff dann in lautstarkem Jubel auszubrechen.