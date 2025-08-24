Bezirksliga Nordschwarzwald: Nur Aufsteiger holt die vollen Punkte

Zu ungenau vor dem Tor des Aufsteigers zeigte sich der SV Wittendorf, sodass zwei Strafstöße den Sieg sichern mussten. In Bierlingen dagegen siegte der Liga-Neuling.
SV Wittendorf – SG Dornstetten 2:1 (1:0). Aus Sicht der Hausherren hätte die Führung zur Pause bereits deutlicher ausfallen müssen. Gleich mehrere vielversprechende Chancen wurden im ersten Durchgang vergeben, sodass schlussendlich ein Strafstoß für die Führung sorgte. „In der Schlussphase haben wir den Druck noch mal erhöht und konnten durch einen Handelfmeter zum zweiten Mal in Führung gehen. Unterm Strich stand aus unserer Sicht ein verdienter Heimsieg, um den wir aber zu lange kämpfen mussten“, so das Fazit von SVW-Co-Trainer Sebastian Ruoff.