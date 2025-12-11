Bezirksliga Nordschwarzwald: Nachholspiel in Dornhan – Zwei Kellerkinder unter sich

Auf der Dornhaner Platte müssen zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga nachsitzen und ringen im letzten Pflichtspiel des Jahres um Punkte für den Ligaverbleib.
TSF Dornhan – FV Grün-Weiß Ottenbronn (Sonntag, 14 Uhr). Das Duell der beiden Tabellennachbarn TSF Dornhan und FV Grün-Weiß Ottenbronn ist gleichzeitig auch das erstmalige Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel für die Konkurrenten um den Ligaverbleib. Vor allem die Dornhaner wünschen sich zum Ende des Jahres nach unruhigen Wochen, die darin mündeten, dass sich ihr Trainer Danilo Cristilli und dessen Co-Trainer Emre Karademir sowie der Spieler Ahmet Colak aus dem Staub machten, noch ein Erfolgserlebnis unter dem Christbaum.