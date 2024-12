Bezirksliga Nordschwarzwald: Nach Patzer der Konkurrenz – Freudenstadt ganz oben in der Tabelle

1 Die Spvgg Freudenstadt (in Blau) überwintert auf dem ersten Tabellenplatz Foto: Andreas Wagner

Nach dem 20. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald geht es in die Winterpause. Die SpVgg Freudenstadt führt die Tabelle an, gefolgt von Ergenzingen und Gechingen. Die Rückrunde startet am 16. März.









Link kopiert



Neun Begegnungen an vier verschiedenen Tagen – das war der 20. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald. Nach der letzten Runde verabschieden sich die Fußballer nun in die rund dreimonatige Winterpause. Der erste reguläre Spieltag im neuen Jahr wird am 16. März ausgetragen, während bereits eine Woche zuvor zwei Nachholspiele vom 18. Spieltag angesetzt sind. Weitere drei Partien der 18. Runde folgen an Gründonnerstag (17. April) und Karsamstag (19. April).