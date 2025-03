SV Marschalkenzimmer – SV Alpirsbach-Rötenbach 1:2 (1:1). Die Partie zwischen dem SV Marschalkenzimmern und dem SV Alpirsbach-Rötenbach war ein Bezirksliga-Duell der besonderen Umstände.

Treffen mit dem Ex-Verein

Einerseits war es für die punktgleichen Abstiegskandidaten der Start in Rückrunde, andererseits gab Heimcoach Frank Baumann sein Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie des SVM – ausgerechnet gegen seinen vorherigen Verein, welchen der Coach erst im Winter verließ. Dementsprechend motiviert waren beide Teams, was in einem frühen Tor für die Hausherren mündete.

Nach einem anfänglichen Abtasten unter winterähnlichen Wetterbedingungen traf Niklas Springwald in der 19. Spielminute zum 1:0. Die Gastgeber kombinierten sich von hinten nach vorne und schickten Springwald mit einem Steckpass nach vorne, welcher mit Eins-gegen-Eins mit dem Torwart die Nerven behielt.

Paradoxerweise wurde Alpirsbach nach dem Gegentor klarer und lieferte Angriff um Angriff, während von Marschalkenzimmern in der ersten Halbzeit nicht mehr viel kam. Nach 22 Minuten unterlief dem Heimkeeper ein Fehlpass, welchen Niamal Arab mit einem Lupfer beinahe bestrafte. Der Chip aus rund 16 Metern ging haarscharf am unteren Außenpfosten vorbei. Nach einem Alpirsbacher Freistoß köpfte Dominik Weber knapp am Kasten vorbei – die Gäste kamen dem Ausgleich immer näher.

Der doppelte Karaaslan

Das Team von Thomas Kalmbach belohnte sich eine Minute vor dem Pausenpfiff durch ein Tor von Mert Karaaslan. Der Ausgleich wurde von hinten rausgespielt, ehe der Ball nach einem Kombinationsspiel nach vorne den eingelaufenen Angreifer fand.

Nach der Pause war es vor allem Karaaslan, welcher gefährliche Akzent nach vorne setzte. Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff traf der Angreifer aus rund 15 Metern die Querlatte, ehe der Doppelpacker vier Minuten später seinen zwölften Saisontreffer bejubelte. Karaaslan kam von rechts in den Strafraum und schob aus spitzem Winkel am Keeper vorbei. Ironischerweise weckte ausgerechnet die abgegebene Führung die Gastgeber auf, wonach die Baumann-Truppe mehr nach vorne investierte.

Es fehlen wenige Zentimeter

Nach rund einer gespielten Stunde kam Justin Niclas Hettinger aus aussichtsreicher Position zu einem Abschluss und visierte das aus seiner Sicht linke Lattenkreuz an. Jedoch bekam Hettinger nicht genug Druck hinter den Ball, wodurch der gegnerische Keeper den Ball problemlos abfangen konnte. Die Gäste gaben sich mit der knappen Führung nicht zufrieden und spielten ebenfalls weiterhin offensiv, wenn auch deutlich weniger konsequent als vor der Pause. In der gegnerischen Box fehlte öfter mal ein richtig platzierter Mann.

In den spannenden Schlussminuten wurde die hitzige Partie fast zu einem Remis, als zwei Zeigerumdrehungen vor dem Ende Robin Rall die Unterkante der Alpirsbacher Latte traf.

Dank dem knappen Sieg steht Alpirsbach nun bei zwölf Zählern, während Marschalkenzimmern mit neun Punkten auf dem 16. Platz rangiert.

Tore: 1:0 (Niclas Springwald, 19.), 1:1, 1:2 (Mert Karaaslan, 44./49.).