Bezirksliga Nordschwarzwald: Marcus Pflieger gelingt Traumtor gegen Nagold II

1 Der SV Althengstett (in Blau) dominiert das Spiel gegen den SV Marschalkenzimmern und gewinnt mit 6:0. Foto: Kraushaar Foto:

In der Bezirksliga sinken die Trefferquoten, jedoch bleibt der Kampfgeist der Teams ungebrochen. Rote Karten, Verletzungen und überraschende Hattricks sorgen für spannende Momente und viel Gesprächsstoff am elften Spieltag.









Anscheinend bereiten sich die Protagonisten aus der Bezirksliga bereits auf die Winterpause vor, denn die Trefferquote zeigt steil nach unten. Am neunten Spieltag waren es noch 48 Treffer, am zehnten 45 und am elften, zum Ausklang der englischen Woche, nur noch 39. Unter dem Strich stehen immer noch 4,88 Treffer pro Spiel. Alles gut!