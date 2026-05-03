Bezirksliga Nordschwarzwald: Last-Minute-Treffer und Wendungen sorgen für turbulenten Spieltag

In der Bezirksliga sorgten enge Spiele und späte Tore für einen spannenden Spieltag. Sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf wurden wichtige Punkte verteilt.

SV Baiersbronn – SV Wittendorf 2:4 (1:2). Im direkten Duell konnte der SV Witttendorf den SV Baiersbronn schlagen und somit den vierten Platz erobern. Wittendorfs Co-Trainer Sebastian Ruoff sah ein gutes Spiel von seiner Elf: „Wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt und auf Konter gespielt, das ist uns auch direkt gut gelungen. Beim 2:2 haben wir weitergespielt und hätten insgesamt noch mehr Tore machen können.“ TSF Dornhan – SG Felldorf-Bierlingen 1:0 (1:0). Die TSF setzten mit diesem Sieg ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Dennoch scheint der direkte Abstieg kaum noch zu vermeiden. Die SG bleibt damit weiterhin auf dem Relegationsplatz. TSF-Coach Julian Haas über den knappen Sieg: „Wichtig war, dass wir endlich wieder gewonnen und die drei Punkte erkämpft haben. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir gut verteidigt haben. Dieser Dreier ist enorm wichtig für die Moral.“

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A3 Salzstetten macht es zweistellig – Tumlingen-Hörschweiler mit Kampf Die Verfolger des Tabellenersten aus Salzstetten siegten ebenfalls. Beide taten sich allerdings schwer. SV Eutingen – SV Gültlingen 6:1 (4:0). Mit diesem hohen Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Gültlingen holt sich der SVE den sechsten Platz in der Bezirksliga. Bereits nach 24 Minuten stand es 4:0 und die Eutinger zeigten ihre Dominanz. Henry Sattler war mit seinem Dreierpack der Mann des Tages. „Wir waren sehr effizient und hatten einen guten Tag“, so SVE-Trainer Julian Katz. „Gültlingen war durch das Pokalspiel unter der Woche geschwächt und hatte einfach einen schlechten Tag“, fügte Katz zudem an. SF Gechingen – Grün-Weiß Ottenbronn 0:2 (0:0). Eine Überraschung in der Liga: Der Tabellenzweite aus Gechingen verliert sein Heimspiel gegen den Tabellensiebten. Damit bleibt der Kampf um die Aufstiegsplätze weiterhin spannend, während der 1. FC Altburg neue Hoffnung auf den Relegationsrang schöpft. „Es war eine verdiente Niederlage, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Ottenbronn hat gut verteidigt und hatte gute Umschaltmomente“, so der Gechinger Trainer Jens Kusterer.

Trotzdem zufrieden

VfR Sulz – 1. FC Altburg 2:2 (1:1). Der Tabellenführer konnte die Niederlage Gechingens nicht für sich nutzen und verpasste es, den Vorsprung in der Tabelle weiter auszubauen. Erst in letzter Sekunde verhinderte Lukas Plocher eine mögliche Niederlage gegen Altburg und sicherte seinem Team zumindest einen Punkt. Trotz des späten Gegentors ist Altburgs Spielleiter Michael Holzäpfel zufrieden mit dem Ergebnis: „Es war ein sehr temporeiches Spiel, in dem wir phasenweise spielstärker waren. Das 2:2 war am Ende unnötig, aber unterm Strich ist das Ergebnis gerechtfertigt.“

VfL Nagold II – SGM Oberreichenbach/Würzbach 7:0 (4:0). Mit diesem Sieg machten die Nagolder einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt und entschieden das direkte Duell klar für sich. Damit verlässt Nagold mit diesem Dreier die Abstiegsplätze. Dagegen trennt die SG Oberreichenbach/Würzbach nur noch ein Punkt von der SG Felldorf-Bierlingen auf dem Relegationsplatz. „Es ist eine große Erleichterung, da wir zuvor viele direkte Duelle verloren hatten“, zeigt sich der Nagolder- Coach Michale Steger glücklich. „Die Leistung heute war stark und der Sieg absolut verdient. Trotzdem haben wir noch ein hartes Restprogramm, aber wenn wir so weiterspielen, ist alles möglich“, fügte Steger hinzu.

Kopfballtor entscheidet

SG Dornstetten – TSV Möttlingen 0:1 (0:0). Das Schlusslicht der Bezirksliga zeigte sich nochmals von seiner besten Seite und belohnte sich in einer intensiven Partie. Abdurrahman Alkan sicherte dem TSV mit einem Treffer in letzter Sekunde den Dreier. TSV-Jugendleiter Moritz Albrecht war vor Ort und hat den Last-Minute miterlebt :„Es war ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel, das durch ein Kopfballtor entschieden wurde. Die Arbeit der letzten Wochen hat sich damit endlich belohnt, auch wenn es tabellarisch nicht entscheidend ist, war es für die Moral sehr wichtig.“