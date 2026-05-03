Bezirksliga Nordschwarzwald: Last-Minute-Treffer und Wendungen sorgen für turbulenten Spieltag

In der Bezirksliga sorgten enge Spiele und späte Tore für einen spannenden Spieltag. Sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf wurden wichtige Punkte verteilt.
SV Baiersbronn – SV Wittendorf 2:4 (1:2). Im direkten Duell konnte der SV Witttendorf den SV Baiersbronn schlagen und somit den vierten Platz erobern. Wittendorfs Co-Trainer Sebastian Ruoff sah ein gutes Spiel von seiner Elf: „Wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt und auf Konter gespielt, das ist uns auch direkt gut gelungen. Beim 2:2 haben wir weitergespielt und hätten insgesamt noch mehr Tore machen können.“ TSF Dornhan – SG Felldorf-Bierlingen 1:0 (1:0). Die TSF setzten mit diesem Sieg ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Dennoch scheint der direkte Abstieg kaum noch zu vermeiden. Die SG bleibt damit weiterhin auf dem Relegationsplatz. TSF-Coach Julian Haas über den knappen Sieg: „Wichtig war, dass wir endlich wieder gewonnen und die drei Punkte erkämpft haben. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir gut verteidigt haben. Dieser Dreier ist enorm wichtig für die Moral.“