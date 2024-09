Bezirksliga Nordschwarzwald: Kellerduell steht im Mittelpunkt

1 Der SV Alpirsbach-Rötenbach erwartet im Kellerduell der Bezirksliga Nordschwarzwald den SV Mitteltal-Obertal. Foto: Fritsch

In der Bezirksliga Nordschwarzwald treffen am Sonntag die Kellerkinder SV Mitteltal-Obertal und SV Alpirsbach-Rötenbach aufeinander. Die SF Gechingen wollen gegen den VfR Sulz ihre weiße Weste behalten. Für Grün-Weiß Ottenbronn steht die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an.









Es gab schon Spielzeiten in der Fußball-Bezirksliga Böblingen/Calw, da hat die Saison Anfang September begonnen. Doch in der laufenden Saison der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald wird an diesem Wochenende bereits die sechste Runde ausgetragen. Was zur Folge hat, dass viele Spieler noch im Urlaub sind, auch wenn mittlerweile viele wieder eintrudeln und die Badelatschen gegen Kickschuhe eintauschen.