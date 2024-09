Bezirksliga Nordschwarzwald: Kein Team hat mehr eine blütenweiße Weste

1 Der SV Baiersbronn (in Blau) siegte klar mit 5:2 in Althengstett. Foto: Andreas Reutter

Mit den SF Gechingen hat nun das letzte Team der Bezirksliga Nordschwarzwald erstmals Punkte einbüßen müssen. Nach zwei hohen Niederlagen in Folge hat Grün-Weiß Ottenbronn dagegen wieder in die Spur gefunden. Sich an die brasilianische Nationalmannschaft erinnert fühlt sich der VfL Nagold II.









Nach dem 6. Spieltag warten in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald der SV Alpirspach-Rötenbach, der SV Gündringen und der SV Mitteltal-Obertal noch auf den ersten Sieg. Dagegen gibt es nach dem 2:2-Unentschieden der SF Gechingen beim VfR Sulz keine Mannschaft mehr mit einer blütenweißen Weste, da der SV Gültlingen beim TuS Ergenzingen in den Seilen hängen geblieben ist. Neben den SF Gechingen ist nur noch der SV Baiersbronn ungeschlagen. Und dann die Torflut: Satte 56 Tore erzielten die Bezirksligisten, was im Schnitt 6,22 Treffer pro Partie bedeutet. Dafür war der VfL Nagold II die einzige Mannschaft, die es nicht geschafft hatte, ein Tor zu schießen.