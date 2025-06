Bezirksliga Nordschwarzwald: Jetzt geht es um alles

1 Im direkten Duell im April schlug der TuS Ergenzingen (grüne Trikots) die Spvgg Freudenstadt mit 2:1. Foto: Wagner Auf zwei Sportplätzen wird an diesem Samstag in der Bezirksliga Nordschwarzwald noch scharf geschossen.







Link kopiert



High Noon auf den neun Schauplätzen an diesem Samstag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald, auf denen im Titelkampf in Nagold (gegen den TuS Ergenzingen) und Gechingen (gegen die Spvgg Freudenstadt) noch scharf geschossen wird. Tabellenführer TuS Ergenzingen benötigt noch einen Zähler, um aufgrund des besseren Torverhältnisses direkt aufzusteigen. Nur im Falle einer Niederlage und bei einem gleichzeitigen Sieg der Freudenstädter würde man im Kneippkurort künftig in der Landesliga-Wasser treten.