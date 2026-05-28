Bezirksliga Nordschwarzwald: Jäger treffen im direkten Duell aufeinander

Können die SF Gechingen in der Bezirksliga Nordschwarzwald vom Relegationsplatz verdrängt werden? Der SV Eutingen und der 1.FC Altburg könnten es schaffen.
Spitzenreiter gegen den Drittletzten am 29. Spieltag – was ein Reißer sein könnte, hat in der diesjährigen Saison der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald nur noch eine sehr geringe sportliche Bedeutung, denn der VfR Sulz steht bereits als Meister fest und die definitiv abgestiegene SGM Dornstetten kann den 14. Tabellenplatz nicht mehr verlassen.