Bezirksliga Nordschwarzwald: In den Tabellenkeller kommt Bewegung

Der 8. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald brachte gleich mehrere Überraschungen mit sich. Drei der vier schlechtplatziertesten Mannschaften durften am Wochenende jubeln und meldeten sich damit zurück. Der TSV Möttlingen bezwang den VfL Nagold II bereits unter der Woche mit 2:1 und feierte damit den ersten Punktgewinn der Saison.

Auch die TSF Dornhan konnten am Wochenende den ersten Saisonsieg verbuchen, ausgerechnet gegen Tabellenführer SV Gültlingen. Albion Muzaqi und Spielertrainer Danilo Cristilli ließen den heimischen Anhang auf der Dornhaner Platte jubeln. Die Abwehrreihen besorgten in der Folge den Rest und hielten die favorisierten Gäste erfolgreich vom eigenen Strafraum fern.

Die dritte erfolgreiche Mannschaft im Bunde war die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, welche sich auf eigenem Platz mit 3:2 gegen die SG Felldorf/Bierlingen durchsetzen konnte.

Anschluss wird gehalten

Obwohl sich mit Blick auf die Platzierungen am Tabellenende wenig verändert hat, brachten die teils überraschenden Ergebnisse Bewegung in die Abstiegszone und sorgten dafür, dass alle drei Mannschaften den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld halten können. Entsprechend erleichtert und zufrieden äußerten sich die Vertreter der genannten Vereine.

Ähnlich freudig blickt der SV Eutingen auf die vergangenen Wochen. Durch den 2:0-Heimerfolg gegen den SV Baiersbronn, welcher durch Torerfolge von Henry Sattler und Jascha Fauss erkämpft wurde, fuhr er den vierten Sieg in Serie ein und springt in der Tabelle damit auf den vierten Platz. Abteilungsleiter Patrick Sautter sprach nach der Partie von „großem Selbstvertrauen“, welches mit der jüngsten Erfolgsserie einhergehe und betonte, dass man alles daransetzen werde, diese in den kommenden Wochen fortsetzen zu können.

Neuer Tabellenführer

Nach einwöchiger Unterbrechung steht der SV Wittendorf erneut an der Spitze der Bezirksliga Nordschwarzwald. Die Elf des Trainerduos Sebastian Ruoff und Marco Sumser setzte sich am Wochenende mit 3:0 bei Grün-Weiß Ottenbronn durch und profitierte von der überraschenden Niederlage des SV Gültlingen in Eutingen. Roman Rieger, Patrick Möhrle und Dominik Strobl behielten vor dem gegnerischen Tor einen kühlen Kopf und sorgten trotz weitgehend ausgeglichener Spielanteile für einen deutlichen Auswärtserfolg des SVW.

Luca Malandra vom 1. FC Altburg führt unterdessen die Torschützenliste alleine an. Nach Wochen mit mehreren Spielern, welche sich den Platz an der Sonne teilen mussten, erzielte er beim 1:1-Remis seiner Mannschaft in Gechingen den einzigen Altburger Treffer und setzte sich im Rennen um die Torschützenkanone leicht ab.

Die fünftplatzierte SG Dornstetten liegt unterdessen im Fairnessranking der Liga vorne. Lediglich zehn Gelbe Karten musste die Mannschaft des Trainerduos Tim Jung und Kai Totzl bislang einstecken. Die SG Oberreichenbach/Würzbach war in dieser Statistik bis zu diesem Spieltag der Ligaprimus, rutschte nach zwei Platzverweisen beim Gastspiel in Sulz jedoch auf den vierten Rang ab.