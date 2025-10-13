Bezirksliga Nordschwarzwald: In den Tabellenkeller kommt Bewegung

Die TSF Dornhan besiegen Spitzenreiter SV Gültlingen, die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee schlägt die SG Felldorf/Bierlingen und Schlusslicht TSV Möttlingen holt seine ersten drei Punkte.
Der 8. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald brachte gleich mehrere Überraschungen mit sich. Drei der vier schlechtplatziertesten Mannschaften durften am Wochenende jubeln und meldeten sich damit zurück. Der TSV Möttlingen bezwang den VfL Nagold II bereits unter der Woche mit 2:1 und feierte damit den ersten Punktgewinn der Saison.