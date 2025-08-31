Bezirksliga Nordschwarzwald: Gültlingen schafft sensationelle Wende in Ottenbronn

Ein umstrittener Elfmeter hat am Ende für die Punkteteilung zwischen dem FV Grün-Weiß Ottenbronn und dem SV Gültlingen gesorgt. Dabei stand es bis zur 83. Minute noch 4:1.
FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Gültlingen 4:4 (2:1). „Ja, er hat mich schon gehalten, aber war es Elfmeter?“ Auch Justin Göppert hatte im Kreis seiner Kollegen seine Zweifel über die Entscheidung in der Nachspielzeit, den „Körperkontakt“ mit Fabio Mandel als elfmeterreif zu werten. Er nutzte trotzdem seine Chance vom Punkt aus gegen GWO-Torhüter Robin Franke, um das Leder zum 4:4-Ausgleich im Netz unterzubringen. Eine geradezu sensationelle Wende, bis zur 83. Minute hatten die Gastgeber noch mit 4:1 Toren geführt.