Bezirksliga Nordschwarzwald: Gültlingen schafft sensationelle Wende in Ottenbronn

Ein umstrittener Elfmeter hat am Ende für die Punkteteilung zwischen dem FV Grün-Weiß Ottenbronn und dem SV Gültlingen gesorgt. Dabei stand es bis zur 83. Minute noch 4:1.

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Gültlingen 4:4 (2:1). „Ja, er hat mich schon gehalten, aber war es Elfmeter?“ Auch Justin Göppert hatte im Kreis seiner Kollegen seine Zweifel über die Entscheidung in der Nachspielzeit, den „Körperkontakt“ mit Fabio Mandel als elfmeterreif zu werten. Er nutzte trotzdem seine Chance vom Punkt aus gegen GWO-Torhüter Robin Franke, um das Leder zum 4:4-Ausgleich im Netz unterzubringen. Eine geradezu sensationelle Wende, bis zur 83. Minute hatten die Gastgeber noch mit 4:1 Toren geführt.

Der Versuch, den Fehlstart beim SV Baiersbronn (1:4) gegen den SV Gültlingen zu korrigieren, ist war durch den Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit fehlgeschlagen. Obwohl Ottenbronn urlaubsbedingt noch auf einige Leistungsträger verzichten musste, haben sie sich gegen den SV Gültlingen über eine energische Zweikampfführung ins Spiel gekämpft. Gestützt auf die frühe Führung durch Fabio Mandel (5.) lieferte GWO dem als Favorit angereisten Gültlingern ein Spiel auf Augenhöhe.

Der Ausgleich durch das erste Saisontor vom neuen Co-Trainer Robin Braun nach einer halben Stunde brachte die Platzherren nicht aus dem Konzept. Auch durch Unterstützung der Gültlinger, die sich mit einer überraschend hohen Fehlpassquote selbst unter Druck brachten, und kurz vor der Pause durch Mandeep Singh erneut in Rückstand gerieten.

Ampelkarte nach Frustfoul

Damit nicht genug, drei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Marco Schönfelder das 3:1, kurz danach erhöhte Fabio Mandel gar auf 4:1. Danach war Ottenbronn nicht mehr ganz bei sich. Adrian Brose hatte in der 83. Minute, nach einer tollen spielerischen Aktion, den Anschluss erzielt, 60 Sekunden später sah sich Gültlingen nach einem Frustfoul von Sammy Rothfuß (Gelb/Rot) in Unterzahl. Die Emotionen begannen zu diesem Zeitpunkt hochzukochen. Immer wieder im Brennpunkt war Schiedsrichter Vasileios Argiropoulus, der teils wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen musste.

Bei Gültlingen bewahrte vor allem Dominic Blum – „wir spielen weiter Fußball“ – die Ruhe, Marcus Pflieger bewährte sich als Antreiber, der junge Nick Keuler war dicht an einem weiteren Treffer dran! Das 3:4 – nach viel Hin und Her im Strafraum – wurde Blum (89.) gutgeschrieben, Ottenbronn verlor danach völlig den Zugriff, Gültlingen spielte auf „Alles oder Nichts“. In der 92. Minute, beim wohl letzten Eckball zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Während die meisten Fans ein Ottenbronner Handspiel vermuteten, soll Fabio Mandel gegen den eingewechselten Justin Göppert geklammert haben. Der Gefoulte lief selbst an und ließ Robin Frank im GWO Tor keine Chance.

Weitere Gelb-Rote Karte

Derweil stand der zweifache Torschütze Fabio Mandel schon fassungslos draußen, weil der Schiedsrichter nicht nur einen überaus strittigen Elfmeter, sondern die dessen Aktion auch noch mit Gelb bestraft hat und das war für Mandel die zweite in diesem Spiel.

Auf einen Blick

FV Grün-Weiß Ottenbronn: R. Frank; L. Mandel, F. Mandel, M. Illg, L. Weber (22. E. Korkmaz (66. M. Weiß)), M. Schönfelder, M. Koch, F. Weber, B. Deniz, J. Zedler (44. L. Ackermann), M. Singh (77. J. Linkenheil).

SV Gültlingen: P. Ayasse; S. Rothfuß, M. Pflieger (75. J. Göppert), M. Nüßle,D. Blum, M. Wagner (55. N. Keuler), M. Pflieger, R. Braun, P. Schweitzer, A. Brose, M. Walz (55. L. Bukowski).

Tore: 1:0 (5.) Fabio Mandel, 1:1 (32.) Robin Braun, 2:1 (41.) Mandeep Singh, 3:1 (48.) Marco Schönfelder, 4:1 (54.) Fabio Mandel, 4:1 (83.) Adrian Brose, 4:3 (89.) Dominik Blum, 4:4 (90.+2.) Justin Göppert.

Schiedsrichter: Vasileios Argiropoulos

Zuschauer: 230

Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot Sammy Rothfuß (84.) SV Gültlingen, Fabio Mandel (93.) GW Ottenbronn.