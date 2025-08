Bezirksliga Nordschwarzwald: Großer Kaderumbruch beim 1. FC Altburg

Bereits vor einem Jahr musste der 1. FC Altburg mit Hansi Lörcher und Tim Blaich zwei wichtige Spieler in ihren Ruhestand entlassen. Nun sind es drei weitere Abgänge, die den Fußball-Bezirksligisten personell stark schwächen werden: Philipp Borutta wird nach seinem Umzug nach Stuttgart nicht mehr für den 1. FC Altburg auflaufen, Kapitän Marcel Gross legt eine Pause ein und Goalgetter Savino Marotta, der vergangene Saison mit 25 Treffern drittbester Torschütze der Bezirksliga Nordschwarzwald war, ist zum SV Althengstett gewechselt. „Wir haben einen großen personellen Umbruch“, sagt der neue Spielleiter Michael Holzäpfel, der damit die Nachfolge von Alexander Schröder antritt.

Felix Kübler übernimmt

Neu ist auch der Trainer: Felix Kübler kommt von der Spvgg Wart/Ebershardt und wird den derzeit besten Fußballverein der Stadt Calw als Spielertrainer coachen. Er beerbt damit Ex-Profi Benjamin Barg, der in seiner Karriere unter anderem beim VfR Aalen, Wuppertaler SV und Karlsruher SC aktiv war und der damit ebenfalls zu den Abgängen gehört.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Altburger Lazarett nach wie vor gefüllt ist. Silas Roller und und Maximilian Raisch werden mit ihren Kreuzbandrissen weiterhin ausfallen. Und auch Paul Eckert ist nach seinem Mittelfußbruch noch nicht einsatzbereit. „Da fehlen noch ein paar Trainingseinheiten“, weiß Holzäpfel.

Zwei gute Beispiele

Auf der Haben-Seite kann der Bezirkspokalsieger der Saison 2023/24 dafür einen deutlichen Zuwachs aus der eigenen A-Jugend verzeichnen. „Da haben wir einen ordentlichen Schwung bekommen, über zehn Spieler. Einige können den Sprung in die erste Mannschaft sicherlich schaffen“, meint Holzäpfen und unterstreicht: „Wir werden in der neuen Saison verstärkt auf die jüngeren Spieler setzen und trauen ihnen das auch zu.“ Beste Bespiele seien Leander Weiß und Joschua Ohngemach, die in der vergangenen Saison eigentlich noch A-Jugend-Spieler waren, aber den Sprung in den Bezirksliga-Kader bereits erfolgreich gemeistert haben.

Nur drei feste Absteiger

Für Holzäpfel ist das Saisonziel klar: „Wir wollen den Kaderumbruch so gut wie möglich hinbekommen. Natürlich wollen wir nicht absteigen. Wir werden es aufgrund der Kadersituation aber schwer haben. Es tut uns gut, dass es in der neuen Saison nicht mehr diese verschärfte Abstiegssituation gibt. Das spielt uns sehr in die Karten.“ Denn: In der neuen Saison gibt es nur noch drei feste Absteiger in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Zwei Testspiel-Niederlagen

Bislang hat der 1. FC Altburg vier Testspiele absolviert. Niederlagen setzte es dabei gegen die beiden A-Ligisten SV Schönbronn (3:4) und SV Oberjesingen II (0:1). Ungeschlagen blieben die Altburger in den Partien gegen die beiden Bezirksligisten VfL Oberjettingen (1:1) und Spvgg Weil im Schönbuch (3:2). Am 13. August (19.30 Uhr) folgt die Generalprobe gegen die SG Altheim/Grünmettstetten aus der Kreisliga A, ehe am 24. August (15 Uhr) der Bezirksliga-Start mit dem Auswärtsspiel beim SV Gültlingen erfolgt.