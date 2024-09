Bezirksliga Nordschwarzwald: Gradmesser für den SV Gültlingen – an einem ungewöhnlichen Termin

1 Der VfR Sulz (gelbe Trikots) hatte am vergangenen Sonntag dem Spitzenreiter SF Gechingen mit einem 2:2 erstmals Punkte abgenommen. Foto: /Eibner-Pressefoto/Erwin Wasserbauer

Dank einer Hochzeit wird die siebte Runde der Bezirksliga Nordschwarzwald bereits am Freitag eröffnet – mit dem Spitzenspiel zwischen dem VfR Sulz und dem SV Gültlingen. In Ottenbronn steigt das Derby zwischen Grün-Weiß und dem 1. FC Altburg. „Immer eine enge Kiste“, sagt GWO-Spielertrainer Immisch.









Bereits am Freitag kommt es in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald in Sulz am Neckar zum Spitzenspiel, wenn der VfR den SV Gültlingen erwartet. Am Samstag geht es weiter mit Grün-Weiß Ottenbronn gegen den 1. FC Altburg, ehe die restlichen sieben Spiele wie gewohnt am Sonntag angepfiffen werden.