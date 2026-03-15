Bezirksliga Nordschwarzwald: Gleich zwei Keeper fliegen vom Platz

Zum Start aus der Winterpause nimmt die Bezirksliga Fahrt auf. Während Sulz und Gechingen ihre Hausaufgaben machten, verspricht der Tabellenkeller neue Spannung.

TSF Dornhan – VfL Nagold II 2:1 (1:0). Der Tabellenvorletzte startete mit einem Sieg aus der Pause und hat nun wieder Anschluss an die Nichtabstiegszone. Dabei hatte der Gast zwar mehr Ballbesitz, doch Dornhan verschob gut und traf selbst zu guten Zeitpunkten. Kurz vor der Halbzeit war Julian Haas nach einer Ecke zur Stelle und machte das 1:0. Nach der Pause legte Lamin Bojang für Haas auf, der das 2:0 machte. Dornhan profitierte danach noch davon, dass ein Nagolder sich nicht im Griff hatte und vom Platz flog (50.). Der Anschluss machte es noch mal spannend, aber Dornhan stand sicher. Nagold kassierte in der Nachspielzeit den zweiten Platzverweis nach einer Notbremse des Keepers Luca Lauxmann.

SV Eutingen – VfR Sulz 1:5 (0:2). Einen äußert bitteren Start erlebten die Eutinger gegen den Tabellenzweiten aus Sulz. Bereits direkt vom Anstoß weg geriet das Team aus dem Gäu in Rückstand. Danach war der SVE am Ausgleich dran und kassierte nach einem individuellen Fehler das 0:2. Im zweiten Durchgang wollte Eutingen es besser machen, doch es zeigte sich erneut das gleiche Bild: Keine zwei Minuten waren gespielt und es stand 0:3. Ein schöner Distanzschuss zum 0:4 machte den Sack zu. Nach einem Foul an Nico Nesch kam Eutingen noch zum Ehrentreffer per Elfmeter, kassierte dann aber sogar noch das fünfte Gegentor.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Ein perfekter Samstagnachmittag in Empfingen Die SG Empfingen kann sich nach dem 8:1-Kantersieg über den TuS Ergenzingen nicht nur über eine starke Leistung, sondern auch über den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz freuen.

SV Gültlingen – FV Grün-Weiß Ottenbronn 2:0 (2:0). In der richtigen Phase erzielte Gültlingen seine beiden Tore. Insgesamt war es auch das Heimteam, das mehr vom Spiel hatte, letztendlich die Partie aber offen hielt, da man zahlreiche Großchancen zum 3:0 vergab. Am Ende siegte der SVG aber verdient und schaffte einen ordentlichen Sprung in der Tabelle auf Rang drei.

SG Felldorf-Bierlingen – 1. FC Altburg 0:0. Ein ruhiges, faires und mittelmäßiges Bezirksligaspiel zeigten die Mannschaften in Bierlingen, die jeweils eine Halbzeit für sich verbuchen konnten. Unter dem Strich stand aber ein verdientes Remis.

Vermeintliche Abseitsstellung

SV Althengstett – SGM Oberreichenbach/​Würzbach 1:4 (1:4). Eine wilde erste Hälfte zeigten die Teams in Althengstett. Dabei war der Gastgeber eigentlich gut gestartet, bekam ein Tor nach einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt und war dann besonders bei den Standards der Gäste nicht im Bilde. Auch der Schiedsrichter brachte laut Heimtrainer Daniel Sajko viel Unruhe rein, womit seine Mannschaft nicht klar kam. Zur Pause stand es bereits 1:4. „Oberreichenbach/Würzbach musste im zweiten Durchgang dann eigentlich nur noch verteidigen“, so Sajko.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Klassenerhalt rückt für die SpVgg Freudenstadt in weite Ferne Nächster Rückschlag für die SpVgg Freudenstadt in Sachen Abstiegskampf. Nach einem wenig inspirierenden Auftritt verloren die Kurstädter gegen ebenfalls schwache Mühlheimer mit 1:2.

SV Wittendorf – TSV Möttlingen 4:3 (2:2). Ordentlich Tempo war in Wittendorf zu sehen. Hier ging es Hin und Her. Nachdem Wittendorf gut gestartet war und führte, handelte man sich innerhalb von einer Minute zwei Gegentreffer ein – unter anderem traf Keeper Andreas Essig per Elfer, der an diesem Nachmittag noch zum tragischen Helden wurde. Nachdem die Wittendorfer ihr Spiel aber weiter durchzogen, glichen sie aus und gingen in Führung. Doch ein erneuter Fehler des SVW führte zum 3:3. Allerdings traf der eingewechselte Luca Schmid zum 4:3. Kurz darauf musste Essig nach einer Notbremse vom Platz und Wittendorf behielt die drei Punkte.

Kein „Leckerbissen“

SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee – SG Dornstetten 1:1 (1:0). Ein leistungsgerechtes Remis sahen die Zuschauer in Dettensee, was Trainer Sven Hayer aber als alles andere als einen „Leckerbissen“ bezeichnete. Denn die Platzverhältnisse machten es beiden Teams schwer, die vor allem versuchten, über den Kampf reinzukommen. Letztendlich fehlten die klaren Chancen auf beiden Seiten. Der Gastgeber traf allerdings durch Pascal Trick aus zwölf Metern ins lange Eck zur Führung (26.). Dornstetten war in zweiten Durchgang etwas besser. Den Ausgleich bereitete Spielertrainer Kai Totzl vor und Christoph Wachter drückte den Ball über die Linie (77.).