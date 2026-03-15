Bezirksliga Nordschwarzwald: Gleich zwei Keeper fliegen vom Platz

Zum Start aus der Winterpause nimmt die Bezirksliga Fahrt auf. Während Sulz und Gechingen ihre Hausaufgaben machten, verspricht der Tabellenkeller neue Spannung.
TSF Dornhan – VfL Nagold II 2:1 (1:0). Der Tabellenvorletzte startete mit einem Sieg aus der Pause und hat nun wieder Anschluss an die Nichtabstiegszone. Dabei hatte der Gast zwar mehr Ballbesitz, doch Dornhan verschob gut und traf selbst zu guten Zeitpunkten. Kurz vor der Halbzeit war Julian Haas nach einer Ecke zur Stelle und machte das 1:0. Nach der Pause legte Lamin Bojang für Haas auf, der das 2:0 machte. Dornhan profitierte danach noch davon, dass ein Nagolder sich nicht im Griff hatte und vom Platz flog (50.). Der Anschluss machte es noch mal spannend, aber Dornhan stand sicher. Nagold kassierte in der Nachspielzeit den zweiten Platzverweis nach einer Notbremse des Keepers Luca Lauxmann.