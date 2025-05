Unter der Woche ein 0:3 gegen den VfL Nagold, nun ein 0:1 gegen den SV Eutingen – die SF Gechingen haben sich durch den erneuten Patzer wohl endgültig aus dem Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga verabschiedet. Dagegen hat sich der SV Eutingen nach fünf sieglosen Spielen wieder zurückgemeldet.

Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg, den die Eutinger daheim eingefahren haben – und das sogar in Unterzahl. Wenige Chancen erspielten sich beide Teams über die 90 Minuten. Im ersten Durchgang waren die Gechinger noch etwas besser im Spiel, aber vor allem in der zweiten Hälfte hatte der SVE den Gast gut im Griff und das sogar nachdem Fabian Thoma – wiederholtes Foulspiel – in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Flach ins Tor

Hier liefen die Gechinger bereits dem Rückstand hinterher. Denn die Eutinger hatten kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit eine der wenigen Chancen genutzt und die Führung erzielt.

Dabei war es zunächst eine schöne Kombination, die den SVE vor das gegnerische Tor führte. Dort klärten die Gechinger den Ball nicht ausreichend und Jannik Pusch, der ein gutes Spiel machte – was er von Eutingens Abteilungsleiter Patrick Sautter attestiert bekam, schob den Ball flach ins Tor.

Die Eutinger ließen daraufhin keine gefährliche Aktion mehr zu, standen gut und machten den Gechingern das Leben schwer.

So blieb es beim 1:0-Erfolg, der die Eutinger auf Platz sieben springen lässt. Gechingen bleibt dagegen auf Rang fünf, hat nun aber zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ergenzingen bei noch acht verbleibenden Spielen in der aktuellen Bezirksligasaison.

Stimmen zum Spiel

Patrick Sautter

(Abteilungsleiter SV Eutingen): „Nachdem wir zuletzt viele Gegentore bekommen hatten, war es unser Ziel, wieder kompakt zu stehen. Das ist gelungen. Hier hat hinten Elijah Kiefer ein gutes Spiel gezeigt, aber insgesamt war es vor allem eine starke Mannschaftsleistung, die den Sieg gebracht hat.“

Stefan Funk (Abteilungsleiter SF Gechingen): „Wir waren schlichtweg schlecht – nicht anwesend, weder körperlich noch geistig. In der kommenden Woche liegt viel Arbeit vor uns und vor den Trainern und wir müssen unsere Schlüsse daraus ziehen. Eutingen hat gekämpft und ein ordentliches Spiel gezeigt. Am Ende hat das gereicht. Sie haben verdient gewonnen. Selbst in Unterzahl haben sie gekämpft, alles wegverteidigt und nichts mehr zugelassen.“

SV Eutingen – SF Gechingen 1:0 (0:0)

SV Eutingen: N. Gutekunst – S. Lazar, E. Seele (89. J. Katz), J. Pusch, M. Raible (57. C. Laudenbach), H. Sattler (72. M. Kupper), F. Thoma, L. Marquardt, E. Kiefer, L. Weyherter, K. Frank.

SF Gechingen: S. Götz – D. Carl (75. J. Reyle), D. Gräber, L. Zipperle, M. Bürkle, R. Baptista, D. Pellino (62. M. Greiner), P. Roebner (62. M. Kurt), A. Kiwranoglou, L. Schweizer, J. Falcon-Lores.

Tor: 1:0 Jannik Pusch (48.). Schiedsrichter: Enes Yurtsever. Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Fabian Thoma (SVE, 64.).