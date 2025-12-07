Bezirksliga Nordschwarzwald: Gechingen-Verfolger patzen – außer der VfR Sulz

Erneut patzen die meisten Verfolger der SF Gechingen. Lediglich der VfR Sulz bleibt mit seinem Derbysieg dicht am Tabellenersten dran. Im Tabellenkeller befreit sich der VfL Nagold II.

SG Dornstetten – SV Wittendorf 4:0 (1:0). Die Platzelf war gegen die vor der Partie favorisierten Gäste von Beginn an spielbestimmend, zeigte mutigen Offensivfußball und ging daher mit einer knappen Führung in die Pause. „Anders als in den vergangenen Wochen haben wir im Aufbauspiel kaum Fehler gemacht und dem Gegner damit die Möglichkeit zu schnellen Gegenstößen genommen“, so SG-Abteilungsleiter Philipp Kaupp nach dem Schlusspfiff. Zwar kamen die Gäste phasenweise stärker auf, die Defensivreihen der Gastgeber standen jedoch sicher und ließen keinen einzigen Gegentreffer zu.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Spiel des Tages Eutingen liefert Gechingen harten Kampf – Die siegen in Unterzahl Lenny Zipperle besorgt das Weihnachtsgeschenk für die SF Gechingen beim 2:1 (2:1) Heimerfolg gegen den SV Eutingen. Der allerdings lieferte dem Ersten ein Spiel auf Augenhöhe. SG Oberreichenbach/Würzbach – SG Felldorf/Bierlingen 3:0 (3:0). Bereits in den ersten 45 Minuten machte die Heimmannschaft gegen die tabellarisch besser platzierten Gäste alles klar und konnte nach der Pause einen Gang zurückschalten. Nachdem Max Keppler schon nach vier Zeigerumdrehungen getroffen hatte, verdreifachte ein Doppelschlag von Marvin Keppler den heimischen Vorsprung schließlich innerhalb von drei Minuten. Die Gäste versuchten nach der Pause zwar zielstrebiger nach vorne zu spielen, hatten damit jedoch keinen messbaren Erfolg und verließen den Platz folgerichtig als Verlierer.

Auftakt nach Maß

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Baiersbronn 2:1 (2:1). Die abstiegsbedrohten Gastgeber erwischten gegen das Spitzenteam aus dem Murgtal einen Auftakt nach Maß und durften bereits nach 180 Sekunden die Führung bejubeln. Zwar schlug der SVB nahezu postwendend zurück, an der couragierten Leistung der Hausherren änderte sich jedoch auch in der Folge wenig. Noch vor der Pause ging der FV erneut in Führung und hatte anschließend Glück, dass eine weitere Großchance der Gäste an der Latte endete. „Wir haben uns durch eine kämpferische Leistung den Sieg verdient“, so das Fazit von Heimtrainer Julian Immisch.

VfR Sulz – TSF Dornhan 2:0 (0:0). „Wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile und haben die Vielzahl an Chancen letztendlich genutzt“, so die Zusammenfassung von VfR-Pressesprecher Michael Hess nach einer unspektakulären Bezirksliga-Begegnung, in welcher seine Mannschaft das bessere Ende für sich hatte. Dass es bis in die Schlussphase hinein spannend blieb, lässt sich vor allem mit der über weite Strecken mangelhaften Chancenverwertung erklären. Die Gäste von der Dornhaner Platte versuchten zwar immer wieder selbst besser in die Partie zu kommen, wurden für ihre Bemühungen jedoch nicht belohnt.

Das Erfolgsrezept

VfL Nagold II – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 4:1 (2:0). Der zweite wichtige Heimerfolg in Serie für die VfL-Reserve, welche die Gegner mit starkem Aufbauspiel von Beginn an unter Druck setzte. „Wir konnten uns zahlreiche Torchancen herausspielen und haben defensiv fast nichts zugelassen. Das war heute das Erfolgsrezept“, so Heimtrainer Michael Steger nach dem Spiel. Auch nach dem Anschlusstreffer für die SG ließ seine Elf nichts mehr anbrennen und brachte den souveränen 4:1-Heimerfolg schließlich über die Ziellinie. Das Ergebnis hätte allerdings noch deutlicher ausfallen können, zweimal traf der VfL jedoch lediglich Aluminium.

1. FC Altburg – SV Gültlingen 1:1 (0:1). Die Gäste aus Gültlingen waren im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft und gingen daher nicht unverdient mit einer knappen Führung in die Pause. „Nach dem Seitenwechsel haben wir uns dann jedoch weitgehende Feldvorteile erarbeitet und drängten auf den Ausgleich“, so FC-Spielleiter Michael Holzäpfel nach der Partie. Diese Bemühungen wurden drei Minuten vor dem Schlusspfiff belohnt, als Rene Loos vor dem gegnerischen Tor einen kühlen Kopf bewahrte und seinem Team durch den Ausgleichstreffer einen Punktgewinn sicherte.

TSV Möttlingen – SV Althengstett abgesagt