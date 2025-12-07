Bezirksliga Nordschwarzwald: Gechingen-Verfolger patzen – außer der VfR Sulz

Erneut patzen die meisten Verfolger der SF Gechingen. Lediglich der VfR Sulz bleibt mit seinem Derbysieg dicht am Tabellenersten dran. Im Tabellenkeller befreit sich der VfL Nagold II.
SG Dornstetten – SV Wittendorf 4:0 (1:0). Die Platzelf war gegen die vor der Partie favorisierten Gäste von Beginn an spielbestimmend, zeigte mutigen Offensivfußball und ging daher mit einer knappen Führung in die Pause. „Anders als in den vergangenen Wochen haben wir im Aufbauspiel kaum Fehler gemacht und dem Gegner damit die Möglichkeit zu schnellen Gegenstößen genommen“, so SG-Abteilungsleiter Philipp Kaupp nach dem Schlusspfiff. Zwar kamen die Gäste phasenweise stärker auf, die Defensivreihen der Gastgeber standen jedoch sicher und ließen keinen einzigen Gegentreffer zu.