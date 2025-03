Bezirksliga Nordschwarzwald: Gechingen ruhig – Ampelkarte bestraft Vöhringen

SV Gültlingen – TuS Ergenzingen 3:1 (1:1). „Ein Sahnetag“, schnalzte SVG-Spielertrainer Marcus Pflieger mit der Zunge. „Zudem hatten wir das nötige Glück, dass der TuS nicht das 2:0 macht“, freute sich Pflieger, dass die sieglose Phase (sieben Spiele ohne Sieg) zu den Akten gelegt werden konnte. „Verdient“, kommentierte dagegen TuS-Trainer Michael Sattler. „Obwohl wir früh geführt haben. Anschließend haben wir, wie so oft, versagt. Der Gegner hat gekämpft und das hat heute gegen uns gereicht, um uns zu besiegen.“ Grün Weiß Ottenbronn SV Marschalkenzimmern 7:1 (3:0). „Im Prinzip war die Messe bereits beim Seitenwechsel gelesen“, freute sich GWO-Spielertrainer Julian Immisch, der selber drei Tore zum 7:1 Erfolg beitrug. Zweimal war Wayne Reich erfolgreich sowie Jannick Binder und Lars Ackermann (beide ein Treffer). „Nach dem Pausengang hätten wir in dem einseitigen Spiel noch höher gewinnen können“, so Immisch. So aber kamen die Gäste beim Stand von 7:0 noch zum Ehrentreffer.

SF Gechingen – VfR Sulz 3:1 (2:0). „Nachdem wir zuletzt nicht gerade vor Selbstvertrauen gestrotzt haben, hat uns der frühe Treffer (4./Lenny Zipperle) Auftrieb gegeben“, freute sich SF-Abteilungsleiter Stephan Funk über seine wiedererstarkten Gechinger. Die ließen sich auch nicht durch den 1:2 Anschlusstreffer der Gäste aus der Spur bringen, sondern „zeigten eine gute Reaktion mit der 3:1 Führung“, lobte der Fußballchef das Defensivverhalten seiner SF. „Die haben sich, allen voran Marvin Schuh, ein ums andere Mal in die Bälle geworfen.“ SG Vöhringen – SV Gündringen 1:2 (1:0). „Das war eine sehr, sehr bittere Niederlage, weil wir das Spiel über lange Zeit komplett in der Hand hatten“, war SG-Abteilungsleiter Mike Beilharz nach den 90 Minuten geknickt. Der Knackpunkt war die Ampelkarte gegen Max Giese (wiederholtes Foulspiel), was die Gäste nutzten, um aus einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg zu machen. „Wir haben genügend Chancen, die wir liegen lassen, während der Gegner aus drei zwei Treffer macht“, grantelte Beilharz.

SV Baiersbronn – SV Althengstett 2:1 (1:1). „Ein nicht unverdienter Arbeitssieg“, resümierte SVB-Sprecher Hans-Dieter Leins über die 90 Minuten, um anzumerken: „Mit einem Remis hätten wir auch leben können.“ Warum? „Weil da zwei gute Mannschaften auf dem Feld standen, die engagiert nach vorne gespielt haben und weil es hüben wie drüben Chancen zu weiteren Treffern gab“, so Leins weiter. SV Eutingen – VfL Nagold 2 3:1 (2:1). „Ich bin Gott froh, dass wir gegen einen sehr starken Gegner gewonnen haben“, atmete Eutingens Fußball-Boss Patrick Sautter nach Spielende erst einmal tief durch. Weil seine Elf erst drei Minuten vor dem Abpfiff das 3:1 erzielt hatte und das gegen eine Nagolder Mannschaft, die ab der 20. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl war. „Doch wir konnten unsere Überzahl nicht ausnutzen“, so Sautter.

SV Alpirsbach-Rötenbach – SV Mitteltal/Obertal 3:2 (1:0). „Eine sehr kampfbetonte Partie, in der die spielerischen Elemente auf der Strecke blieben“, lautete die Einschätzung von SVA-Trainer Thomas Kalmbach. „Insgesamt war es sehr zerfahren. Wir haben es über die Außenbahnen versucht, der Gegner mit Langholz“, so der Trainer weiter. Der durfte sich nach dem 3:1 (90.) entspannen, doch im Gegenzug hieß es 3:2 und so „durften wir noch vier Minuten zittern“, so Kalmbach.

SG Felldorf-Bierlingen – 1. FC. Altburg 2:1 (1:1). Ein teuer erkaufter Sieg für die SG, da sich Spielertrainer Ümit Dagistan schwer verletzt hat und in das Krankenhaus gebracht werden musste. „Wir hatten die besseren Möglichkeiten, während die Gäste wenig Torgefahr entwickeln konnten“, lautete das Fazit von Trainer Lukas Baur. Der sah zunächst das 1:0 durch Lucian Lohmüller (27./Elfmeter), ehe Philipp Borutta (37.) zum 1:1 erfolgreich war. Die Entscheidung fiel nach 68 Minuten durch Thomas Baur.