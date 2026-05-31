Bezirksliga Nordschwarzwald: Gechingen lässt im Rennen um Platz zwei nichts mehr anbrennen

Der Spieltag brachte deutliche Ergebnisse, einen Spielabbruch und einen Kantersieg in Ottenbronn. Gechingen sicherte Platz zwei, während es im Tabellenkeller spannend bleibt.
BEZIRKSLIGA. VfL Nagold II – SV Wittendorf 1:3 (0:1). Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und kamen zu mehreren Großchancen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Die Gäste aus Wittendorf nutzten kurz vor dem Pausenpfiff eine Standardsituation zum 0:1 und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. „Nach der Pause waren wir im Defensivspiel zuweilen zu naiv und mussten daher zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, die die Begegnung letztlich entschieden“, so Heimtrainer Michael Steger nach dem Schlusspfiff. SV Althengstett – SG Felldorf/Bierlingen 1:1 (1:0). Der SVA war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hielt die Gäste meist in deren eigener Hälfte. Nach einigen guten Möglichkeiten gingen die Gastgeber per Strafstoß in Führung, ehe die Partie aufgrund eines Gewitters für längere Zeit unterbrochen werden musste. Auch nach Wiederbeginn blieb die Platzelf überlegen, die Gäste nutzten jedoch einen schnellen Gegenstoß zum Ausgleich. Heimtrainer Daniel Sajko: „Nach diesem Spielverlauf ist die Punkteteilung eine Enttäuschung.“ TSV Möttlingen – SV Gültlingen abgebrochen