Bezirksliga Nordschwarzwald: Gechingen lässt im Rennen um Platz zwei nichts mehr anbrennen

Der Spieltag brachte deutliche Ergebnisse, einen Spielabbruch und einen Kantersieg in Ottenbronn. Gechingen sicherte Platz zwei, während es im Tabellenkeller spannend bleibt.

BEZIRKSLIGA. VfL Nagold II – SV Wittendorf 1:3 (0:1). Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und kamen zu mehreren Großchancen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Die Gäste aus Wittendorf nutzten kurz vor dem Pausenpfiff eine Standardsituation zum 0:1 und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. „Nach der Pause waren wir im Defensivspiel zuweilen zu naiv und mussten daher zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, die die Begegnung letztlich entschieden“, so Heimtrainer Michael Steger nach dem Schlusspfiff. SV Althengstett – SG Felldorf/Bierlingen 1:1 (1:0). Der SVA war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hielt die Gäste meist in deren eigener Hälfte. Nach einigen guten Möglichkeiten gingen die Gastgeber per Strafstoß in Führung, ehe die Partie aufgrund eines Gewitters für längere Zeit unterbrochen werden musste. Auch nach Wiederbeginn blieb die Platzelf überlegen, die Gäste nutzten jedoch einen schnellen Gegenstoß zum Ausgleich. Heimtrainer Daniel Sajko: „Nach diesem Spielverlauf ist die Punkteteilung eine Enttäuschung.“ TSV Möttlingen – SV Gültlingen abgebrochen

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A1 Glatten jubelt, Wittershausen lässt wichtige Punkte liegen Der SV Glatten hat einen großen Schritt Richtung Relegation gemacht. Im Tabellenkeller herrscht dagegen weiter Hochspannung, während zwei Absteiger feststehen. Aufgrund eines anhaltenden Gewitters wurde die Begegnung beim Stand von 1:2 in der 45. Minute zunächst unterbrochen und anschließend abgebrochen. SGM Oberreichenbach/Würzbach – SV Baiersbronn 2:3 (1:0). Die Gäste aus dem Murgtal zeigten beim 3:2-Auswärtssieg in Würzbach eine geschlossene Mannschaftsleistung, gepaart mit großer Effizienz vor dem Tor. „Vor der Leistung der Gäste muss man den Hut ziehen – nach einem 0:2-Rückstand und einer Wetterunterbrechung so zurückzukommen und die Partie in Unterzahl noch zu drehen, das ist stark“, sagte ein enttäuschter Heimtrainer Michael Frey nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft hatte zwar ein deutliches Chancenplus und hätte die Punkte im Abstiegskampf dringend benötigt, stand am Ende aber mit leeren Händen da. FV Grün-Weiß Ottenbronn – TSF Dornhan 6:0 (5:0). Die Gastgeber waren dem Tabellenvorletzten von Beginn an überlegen und führten bereits nach einer halben Stunde mit 3:0. Zwei weitere Treffer vor der Pause sorgten früh für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste harmlos und mussten kurz vor Schluss noch das 0:6 hinnehmen. Mit dem Kantersieg sicherte sich Grün-Weiß Ottenbronn den Verbleib in der Bezirksliga.

SF Gechingen – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 4:1 (1:0). „Mit zunehmender Spieldauer wurden die Leistungsunterschiede immer sichtbarer und führten schließlich zu einem verdienten Heimerfolg“, so SF-Abteilungsleiter Stefan Funk nach der Partie. Die Gastgeber präsentierten sich vor heimischem Publikum von Beginn an zielstrebig und wurden für ihren Offensivfußball belohnt. Die Gäste standen defensiv meist kompakt und versuchten vor allem körperlich dagegenzuhalten, fanden auf die Gegentreffer jedoch keine passende Antwort. Den Sportfreunden Gechingen ist damit Platz zwei nicht mehr zu nehmen. VfR Sulz – SG Dornstetten 1:1 (0:0). Der Meister ließ es im letzten Heimspiel der Saison etwas ruhiger angehen und traf auf einen engagierten Gegner. „Nach der Pause kippten die Spielanteile dann zu unseren Gunsten, das Remis geht als Endergebnis jedoch völlig in Ordnung und spiegelt den Spielverlauf treffend wider“, lautete das Fazit von VfR-Abteilungsleiter Felix Haible. Da die Meisterschaft bereits seit zwei Spieltagen feststeht, scheint bei den Neckarstädtern etwas die Spannung verloren gegangen zu sein, was sich auch in der fehlenden letzten Konsequenz im Spiel bemerkbar machte.