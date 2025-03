Bezirksliga Nordschwarzwald: Freudenstadts Trainer mit Lob für den Gegner und Kritik am Platz

1 Das 2:2-Remis des SV Gündringen gegen das Topteam aus Freudentadt hatte wohl kaum jemand auf der Rechnung. Am Ende war es sogar verdient. Foto: Andreas Reutter

Nach einer Zwei-Tore-Führung vergab die Spvgg Freudenstadt beim SV Gündringen die Führung. Der Gastgeber kämpfte sich zurück und hat mit dem Punktgewinn den letzten Platz verlassen.









VfL Nagold 2 – SV Baiersbronn. 2:3 (0:2). „Wir haben schlecht in das Spiel gefunden“, grummelte VL-Trainer Michael Steger, weil „wir pennen und durch zwei Standards in Rückstand geraten.“ Steger weiter: „Wir sind zusehends stärker geworden, haben aber vier hundertprozentige und zwei weitere gute Gelegenheiten ungenutzt gelassen.“ Dazu kamen zwei Alutreffer und das Tor zum 0:3 (66.), wobei die Gäste auch noch Aluminium trafen. „Nach dem Anschlusstreffer haben wir endlich Fußball gespielt“, sah Steger noch zwei Treffer seiner Elf. VfR Sulz – Grün Weiß Ottenbronn 3:3 (2:2). Gastgeber Sulz gönnte sich zunächst einen verlängerten Mittagsschlaf, was der GWO zu einer 2:0 Führung nutzte. Dermaßen unsanft geweckt wurde der VfR stärker und schaffte noch vor der Pause „den verdienten Ausgleich“, so VfR-Pressesprecher Michael Hess, der den zweiten Durchgang so erlebte: „Wir hatten letztendlich die besseren Möglichkeiten, weshalb sich das 3:3 für uns wie eine Niederlage anfühlt.“ SV Marschalkenzimmern – SG Felldorf/Bierlingen 0:6 (0:2). „Wir haben hochverdient gegen einen Gegner verloren, der in allen Belangen besser war“, lautete das Resümee aus dem SVM-Sportheim. Oder wie es der Felldorfer Coach Ümit Dagistan formulierte: „Wir haben es souverän heruntergespielt. Hinten wenig zugelassen und vorne Chancen kreiert und auch mit dem Ertrag bin ich zufrieden.“