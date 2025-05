1 Die Spvgg Freudenstadt kann noch Meister in der Bezirksliga Nordschwarzwald werden. Foto: Wagner Kann die Spvgg Freudenstadt den Spitzenreiter TuS Ergenzingen in der Bezirksliga Nordschwarzwald noch abfangen? Der vorletzte Spieltag an diesem Sonntag könnte schon alles entscheiden.







Was für eine Ausgangslage für den TuS Ergenzingen am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. So empfängt der Tabellenführer Absteiger SV Mitteltal/Obertal und ist mit einem Sieg Meister, wenn im Verfolgerduell die Spvgg Freudenstadt gegen Grün-Weiß Ottenbronn nicht gewinnt.