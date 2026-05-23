Bezirksliga Nordschwarzwald: Es bleibt spannend an beiden Enden der Tabelle

BEZIRKSLIGA Die SG Felldorf-Bierlingen avancierte zum großen Gewinner des drittletzten Bezirksliga-Spieltags. Das Team von Cheftrainer Ümit Dagistan besiegte vor heimischer Kulisse den SV Wittendorf überraschend mit 2:1 und verlässt in der Tabelle damit vorerst die Abstiegsränge. Da die SGM Oberreichenbach/Würzbach parallel mit 1:3 verlor und der SV Althengstett in Gültlingen nicht über ein torloses Remis hinauskam, zieht Felldorf-Bierlingen an beiden vorbei.

Comeback nach der Pause Dabei gingen die Gäste, die durch die Niederlage auf Rang 5 abrutschen und nun keine Chance mehr auf den Relegationsplatz haben, kurz vor der Pause durch Robin Schillnger sogar in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel sorgten Leon Kaiser (58.) und Ruben Faiß (74.) mit ihren Treffern für den immens wichtigen Heimerfolg. „Am Ende war es ein völlig verdienter Sieg. Wir haben endlich mal zwei gute Halbzeiten gespielt“, sprach Dagistan seiner Mannschaft nach der Partie ein Lob aus.

Auch die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee zählt mit ihrem 3:0-Heimsieg im Abstiegsgipfel gegen den FV Ottenbronn zu den großen Gewinnern des Spieltags. Dank eines Doppelpacks von Tobias Schmollinger und eines Treffers von Moritz Lehmann ziehen die Schützlinge von Coach Sven Hayer am direkten Kontrahenten vorbei, sind nun Neunter und haben zumindest ein kleines Polster von vier Punkten auf das Triumvirat aus Felldorf, Oberreichenbach und Althengstett.

Am anderen Ende der Tabelle gelang es dem SV Eutingen (3:1 gegen Oberreichenbach/Würzbach) und dem 1. FC Altburg (2:1 in Dornhan), mit Siegen den Druck auf die Spfr Gechingen hochzuhalten. Diese wiederum erledigten ihre Hausaufgaben ebenfalls gewissenhaft und konnten die Heimreise aus Dornstetten mit einem souveränen 5:1-Sieg im Gepäck antreten. „Das war natürlich ein sehr wichtiger Sieg für uns“, so Sportfreunde-Coach Jens Kusterer.

„In der eigenen Hand“

Lenny Zipperle traf doppelt, Ruben Baptista, Andreas Kiwranoglou und Jose Falcon-Lores jeweils einfach. Kusterer freute sich vor allem darüber, „dass wir wieder in die Spur gekommen sind nach den ernüchternden Spielen der letzten Wochen. Wir haben jetzt alles in der eigenen Hand und wollen unbedingt in die Relegation.“

Auf der anderen Seite der Medaille ist man sich bewusst, dass die Chancen auf eben jenen Relegationsplatz zwei Spiele vor Saisonende eher gering sind. „Gechingen hat drei Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis. Also müssten sie jetzt noch zweimal patzen“, so Julian Katz, Trainer des SV Eutingen. Er ergänzt jedoch auch: „Ein Aufstieg wäre für uns aber auch nicht nachhaltig. Das war nie unser Ziel. Wir wollen uns einfach in der Bezirksliga etablieren – und dahingehend können wir mit dieser Runde sehr zufrieden sein.“ Dennoch bewahren sich die Eutinger – dank Treffern von Henry Sattler und Nico Nesch (zwei) – die Chance, die Sportfreunde noch einzuholen. Gleiches gilt für die Altburger, bei denen Jan Hölzle mit zwei Toren für den 2:1-Sieg in Dornhan sorgte.

In den restlichen beiden Partien des Spieltags besiegte der VfL Nagold II den bereits als Meister feststehenden VfR Sulz mit 4:1. Alle Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit – und Tom Gutekunst sorgte aufseiten der Nagolder mit einem Hattrick in den ersten 19 Minuten für Aufsehen. Außerdem trennten sich der SV Baiersbronn und der TSV Möttlingen mit einem 2:2-Remis.