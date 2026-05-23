Bezirksliga Nordschwarzwald: Es bleibt spannend an beiden Enden der Tabelle

Felldorf-Bierlingen und Ahldorf-Mühlen-Dettensee waren die großen Gewinner des Spieltags. Gechingen verteidigt indes den Relegationsplatz.
BEZIRKSLIGA Die SG Felldorf-Bierlingen avancierte zum großen Gewinner des drittletzten Bezirksliga-Spieltags. Das Team von Cheftrainer Ümit Dagistan besiegte vor heimischer Kulisse den SV Wittendorf überraschend mit 2:1 und verlässt in der Tabelle damit vorerst die Abstiegsränge. Da die SGM Oberreichenbach/Würzbach parallel mit 1:3 verlor und der SV Althengstett in Gültlingen nicht über ein torloses Remis hinauskam, zieht Felldorf-Bierlingen an beiden vorbei.