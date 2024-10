Bezirksliga Nordschwarzwald: Erneutes Aufeinandertreffen in einer anderen Liga

1 DerSV Gültlingen (in Weiß) bezwang zuletzt den 1.FC Altburg mit 3:0. Foto: Kraushaar

Erneut treffen die SF Gechingen auf den VfL Nagold – nun allerdings in der Bezirksliga Nordschwarzwald und auf die zweite Mannschaft. Die schätzt SF-Trainer Balazs Venter als spielstarken Gegner ein.









Rund um den Tag der Deutschen Einheit geht die zweite englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald über die Bühne. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) treffen die SF Gechingen auf den VfL Nagold II. Den Gästen sollte Mut machen, dass zuletzt der SV Marschalkenzimmern den Sportfreunden beim 1:1 immerhin einen Zähler klaute. Doch SFG-Trainer Balazs Venter lässt sich auf gar nichts ein: „Der VfL Nagold II ist eine ganz andere Nummer als zuletzt der SV Mitteltal-Obertal. Wir stellen uns auf einen guten Gegner mit schnellen, spritzigen und jungen Spielern ein, die alle gut kicken können. Wir müssen uns warm anziehen, denn es wird alles andere als ein Selbstläufer.“ Mit dem bisherigen Verlauf ist Venter sehr zufrieden: „Wir spielen konstant auf einem guten Niveau. Sowohl offensiv als auch defensiv, obwohl wir offensiv ausgerichtet sind.“ Was muss besser werden? „Eigentlich nichts. Unsere Herausforderung wird es sein, dass wir konstant auf hohem Niveau spielen. Mit Ergenzingen, Gültlingen, Baiersbronn, Eutingen und Freudenstadt gibt es fünf Konkurrenten um den Titel. Deshalb wird es entscheidend sein, wer die größte Konstanz an den Tag legt. Wer die lange Saison am besten übersteht, denn jeder hat seine Ambitionen“, meint der SFG-Trainer.