Bezirksliga Nordschwarzwald: Ergenzingen patzt gegen Sulz – zweifache Unterzahl in Salzstetten

1 Der SV Gültingen (in Rot) zeigte sich gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach deutlich überlegen. Foto: Andreas Reutter

Während am 13. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald hauptsächlich die Favoriten ihrer Rolle gerecht wurden, gab es vor allem eine Überraschung: die 6:1-Niederlage des TuS Ergenzingen.









Bezirksliga Spvgg Freudenstadt – SV Eutingen 1:0 (1:0). Heimtrainer Elvedin Djekic sprach am Ende des Tages von Licht und Schatten, denn „qualitativ war es eines der schwächeren Spiele, das wir letztendlich etwas glücklich gewonnen haben“. Loben konnte er dagegen Engagement und Einsatz. „Es war sehr kampfbetont. Diesen Kampf haben wir angenommen, auch wenn es ein schwerer Brocken war, den wir beseitigen mussten.“ SV Baiersbronn – Grün Weiß Ottenbronn 1:2 (1:0). Anfangs waren die Hausherren im Vorteil. Erzielten da auch ihren Treffer (4.) und hatten Pech mit einem Aluknaller. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste ihre beste Phase und nutzten die zum Ausgleich (68.), ehe der SVB wieder am Drücker war. Doch diesmal ging der Schuss nach hinten los, denn GWO setzte in der Nachspielzeit den Lucky Punch. „Eine bittere, wie unglückliche Niederlage“, so Abteilungsleiter Bernd Faißt.