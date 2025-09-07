Bezirksliga Nordschwarzwald: Elfer-Parade sichert in Wittendorf die drei Punkte

1 Die SG Felldorf-Bierlingen (in Schwarz) hatte gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn die gefährlicheren Chancen. Foto: Andreas Wagner In den nur sechs Bezirksligabegegnungen am Sonntag – zwei waren vorgezogen worden – waren fast nur knappe Ergebnisse zu sehen. Allerdings machten es die Sulzer deutlich.







Dritter Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald. SV Wittendorf – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 2:1 (1:0). Dass die Hausherren den Platz als Sieger verlassen konnten, war vor allem Torhüter Marco Geigle zu verdanken. Der nach einer Stunde wegen einer Verletzung eingewechselte Schlussmann wehrte in der Nachspielzeit einen Strafstoß mit einer überragenden Parade ab und sicherte seiner Elf damit den dreifachen Punktgewinn. „Wenn das Spiel 2:2 endet, hätten wir uns aufgrund der weitgehend ausgeglichenen Spielanteile und der phasenweise offensiven Ausrichtung der Gäste nicht beschweren dürfen“, so das ehrliche Schlussfazit von SVW-Co-Trainer Sebastian Ruoff. SG Felldorf/Bierlingen – FV Grün-Weiß Ottenbronn 1:1 (0:1). „Wir hatten zwar etwas mehr vom Spiel und konnten uns die gefährlicheren Torchancen herausspielen, unterm Strich muss man aber sagen, dass die Punkteteilung aufgrund der Leistung des Gegners nicht unverdient war“, so die Einschätzung von Heimtrainer Ümit Dagistan nach dem Schlusspfiff. Neben den zwei Torerfolgen hatten beide Teams in der Schlussphase noch die Gelegenheit, die Begegnung zu den eigenen Gunsten zu wenden, scheiterten jedoch wahlweise an den eigenen Nerven oder der Hintermannschaft des Gegners. So blieb es beim Remis.