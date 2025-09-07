Bezirksliga Nordschwarzwald: Elfer-Parade sichert in Wittendorf die drei Punkte
Die SG Felldorf-Bierlingen (in Schwarz) hatte gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn die gefährlicheren Chancen. Foto: Andreas Wagner

In den nur sechs Bezirksligabegegnungen am Sonntag – zwei waren vorgezogen worden – waren fast nur knappe Ergebnisse zu sehen. Allerdings machten es die Sulzer deutlich.

Dritter Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald. SV Wittendorf – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 2:1 (1:0). Dass die Hausherren den Platz als Sieger verlassen konnten, war vor allem Torhüter Marco Geigle zu verdanken. Der nach einer Stunde wegen einer Verletzung eingewechselte Schlussmann wehrte in der Nachspielzeit einen Strafstoß mit einer überragenden Parade ab und sicherte seiner Elf damit den dreifachen Punktgewinn. „Wenn das Spiel 2:2 endet, hätten wir uns aufgrund der weitgehend ausgeglichenen Spielanteile und der phasenweise offensiven Ausrichtung der Gäste nicht beschweren dürfen“, so das ehrliche Schlussfazit von SVW-Co-Trainer Sebastian Ruoff. SG Felldorf/Bierlingen – FV Grün-Weiß Ottenbronn 1:1 (0:1). „Wir hatten zwar etwas mehr vom Spiel und konnten uns die gefährlicheren Torchancen herausspielen, unterm Strich muss man aber sagen, dass die Punkteteilung aufgrund der Leistung des Gegners nicht unverdient war“, so die Einschätzung von Heimtrainer Ümit Dagistan nach dem Schlusspfiff. Neben den zwei Torerfolgen hatten beide Teams in der Schlussphase noch die Gelegenheit, die Begegnung zu den eigenen Gunsten zu wenden, scheiterten jedoch wahlweise an den eigenen Nerven oder der Hintermannschaft des Gegners. So blieb es beim Remis.

 

Schwachstelle offenbart

SV Baiersbronn – VfR Sulz 1:6 (0:4). Die Elf aus dem Murgtal erwischte gegen die Gäste aus der Neckarstadt einen Tag zum Vergessen und lag bereits zur Pause mit vier Toren in Rückstand. „Wir hatten es heute mit einem clever agierenden Gegner zu tun und haben einmal mehr unsere Schwachstellen in der Defensive offenbart“, so SVB-Pressesprecher Hans-Dieter Leins. Zwar hatten die Gastgeber immer wieder die Möglichkeit zu verkürzen, individuelle Fehler sorgten jedoch postwendend für brenzliche Situationen in der eigenen Defensive. Die kommenden Wochen werden für den SVB wegweisend. TSF Dornhan – SG Dornstetten 0:1 (0:0). Heimtrainer Danilo Cristilli sprach mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft von einem „schläfrigen Auftritt“ und davon, dass das Team in den kommenden Wochen weiter zusammenwachsen müsse, um in der Bezirksliga erfolgreich zu sein. Die Gäste aus Dornstetten präsentierten sich dagegen effizient und nutzten unmittelbar nach dem Seitenwechsel einen schnellen Gegenstoß, um das entscheidende Tor zu erzielen. Mit sechs Punkten aus drei Begegnungen steht Aufsteiger SGD im Zwischenklassement auf dem vierten Rang, die TSF Dornhan dagegen auf Platz zwölf.

Knapper Heimsieg

SV Althengstett – 1. FC Altburg 1:0 (0:0). Die Platzelf spannte ihre Fans trotz spielerischer Überlegenheit lange Zeit auf die Folter, ehe man schlussendlich einen knappen Heimsieg bejubeln durfte. „Bereits in der ersten Halbzeit hätten wir zwei oder drei Tore erzielen müssen, die Chancen dafür waren vorhanden“, berichtete Heimtrainer Daniel Sajko, der das Geschehen vom Urlaub aus verfolgt hatte, nach der Partie. Die Gäste hatten nur eine hochkarätige Gelegenheit und konnten diese nicht nutzen, sodass sie die Rückfahrt nach Altburg mit leeren Händen antreten mussten.

 