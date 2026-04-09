Bezirksliga Nordschwarzwald: Einer der beiden Gegner ist wohl aus dem Rennen

Verfolgerduell beim SV Wittendorf – dabei ist der gegenseitige Respekt der Kontrahenten groß. Mit dem 1. FC Altburg werden die Wittendorfer die stärkste Abwehr der Liga knacken müssen.
Die vermeintlich interessanteste Partie des 21. Spieltags steigt am Sonntag um 15 Uhr auf dem Wittendorfer Sportplatz. Sowohl für den Gastgeber als auch den punktgleichen Duellanten 1. FC Altburg heißt es „verlieren verboten“, denn mit einer Niederlage wären beide Teams angesichts schon jetzt acht Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten SF Gechingen und derer zehn auf den Primus VfR Sulz im Kampf um Titel und Aufstiegsrelegation aus dem Rennen.