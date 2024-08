Bezirksliga Nordschwarzwald: Ein Ex-Profi führt Calws Nummer eins an

Ein Ex-Profi führt Calws Nummer eins an

1 Benjamin Barg ist wieder Trainer des 1. FC Altburg. Foto: Kraushaar

Der 1.FC Altburg ist die sportliche Nummer eins der Stadt Calw, schaffte in der vergangenen Saison aber nur knapp den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der letzte Gewinner des Bezirkspokals Böblingen/Calw hat die für die neue Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald erneut Ex-Profi Benjamin Barg verpflichtet.









Link kopiert



Beim 1.FC Altburg lebt, liebt und arbeitet man für den Fußball. Im Gegensatz zu vielen Vereinen aus dem Kreis Calw ist er ein reiner Fußballklub und sportlich die Nummer eins der Stadt Calw. In Zusammenarbeit mit dem Nachbarn FC Alzenberg/Wimberg kann der 400 Mitglieder zählende Verein alle Jugendteams besetzen, was unter anderem ein Verdienst von Stefan Franke und Bernd Gengenbach ist. Zwei erfahrene Macher in der Jugendleitung – das Duo harmoniert seit Jahren und fördert immer wieder Nachschub für die erste Mannschaft zutage.