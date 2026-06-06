Bezirksliga Nordschwarzwald: Drama am letzten Spieltag – Klassenerhalt trotz Sieg verpasst

Die Entscheidung im Abstiegskampf der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald fiel erst am letzten Spieltag. Trotz eines Sieges beim SV Gültlingen steigt die SG Oberreichenbach/Würzbach ab.
SV Gültlingen – SG Oberreichenbach- Würzbach 2:3 (2:1). Vor dem 30. Spieltag in der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald war die sportliche Lage weitgehend entschieden. Der VfR Sulz stand bereits als Meister und Aufsteiger in die Landesliga Staffel III fest, die Sportfreunde Gechingen hatten dank der besten Tordifferenz die Relegation sicher. Lediglich die Frage nach dem letzten Direktabsteiger war noch offen – zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach, dem SV Althengstett und der SG Felldorf-Bierlingen.