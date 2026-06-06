Bezirksliga Nordschwarzwald: Drama am letzten Spieltag – Klassenerhalt trotz Sieg verpasst

Die Entscheidung im Abstiegskampf der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald fiel erst am letzten Spieltag. Trotz eines Sieges beim SV Gültlingen steigt die SG Oberreichenbach/Würzbach ab.

SV Gültlingen – SG Oberreichenbach- Würzbach 2:3 (2:1). Vor dem 30. Spieltag in der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald war die sportliche Lage weitgehend entschieden. Der VfR Sulz stand bereits als Meister und Aufsteiger in die Landesliga Staffel III fest, die Sportfreunde Gechingen hatten dank der besten Tordifferenz die Relegation sicher. Lediglich die Frage nach dem letzten Direktabsteiger war noch offen – zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach, dem SV Althengstett und der SG Felldorf-Bierlingen.

Am Ende traf es ausgerechnet den Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach, dessen 3:2-Auswärtssieg beim SV Gültlingen nicht mehr zum Klassenerhalt reichte.

Sieg kurz vor dem Ende klargemacht

Die Partie begann furios: Max Keppler brachte die Gäste nach einem langen Ball früh mit 1:0 in Führung. In der 19. Minute gelang Julian Schweitzer aus dem Gewühl heraus der Ausgleich für Gültlingen. In der Folge übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle und erspielten sich einige gute Möglichkeiten.

Erst ein Foulelfmeter – Oliver Kassen hatte Nick Keuler zu Fall gebracht – brachte die Führung zurück: Marcus Pflieger verwandelte in seinem letzten Spiel als SVG-Spielertrainer sicher zum 2:1 (43.). Direkt vor der Pause hätte Gültlingen sogar erhöhen können, doch ein Abschluss von Jürgen Schechinger ging knapp vorbei. In der Nachspielzeit scheiterte zudem Marvin Stoll an der Latte.

Nach dem Seitenwechsel blieb Gültlingen zunächst spielbestimmend, ohne jedoch ein weiteres Tor nachzulegen. Der Aufsteiger wirkte in dieser Phase wie gelähmt, ehe Rico Kugele die Initiative übernahm und seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte. Nach rund einer Stunde scheiterte die SG zweimal nach Eckbällen am stark reagierenden Keeper Pascal Ayasse.

Kurz darauf lag der Ball nach einem Kugele-Freistoß im Netz, doch der gut leitende Schiedsrichter Valerio Cauteruccio erkannte ein Handspiel von Marvin Keppler und gab den Treffer nicht. „Kompliment, das sieht nicht jeder“, kommentierte Alexander May die strittige Szene. Während Althengstett-Abteilungsleiter May parallel das Spiel seiner Mannschaft in Wittendorf verfolgte, sorgte diese zwischenzeitlich für Hoffnung: Dort stand es 1:0 für den SVA.

In der 69. Minute erzielte jedoch Max Keppler per Kopf nach Flanke von Marvin Keppler den Ausgleich zum 2:2.

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Als Johannes Neuweiler in der 83. Minute das 3:2 für die Gäste, schien Oberreichenbach/Würzbach kurzzeitig gerettet – zwischenzeitlich hatte Wittendorf sogar zum 1:1 ausgeglichen. Doch die Entscheidung fiel noch einmal auf der anderen Konferenz: Christoph Hindenach traf in der 85. Minute zum 2:1 für Althengstett und sorgte damit für den Klassenerhalt der Elf von Daniel Sajko.

Für die SG Oberreichenbach/Würzbach bleibt trotz 38 Punkten nur der bittere Gang in die Kreisliga – der Aufsteiger muss den Abstieg hinnehmen.