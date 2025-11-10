Bezirksliga Nordschwarzwald: Die Spitzenteams treten auf der Stelle

In der Bezirksliga Nordschwarzwald gibt es keinen Sieg für die favorisierten Mannschaften. Bewegung gibt es dagegen im Tabellenkeller zu beobachten.
Dass die Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald immer für eine Überraschung gut ist, haben die letzten Wochen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 12. Spieltag bildete keine Ausnahme und sorgte dafür, dass an der Tabellenspitze noch mehr Teams als bisher enger zusammenrücken. Im Tabellenkeller konnten zeitgleich die letzten fünf Mannschaften allesamt punkten und machen damit auch den Kampf um den Ligaverbleib bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison spannend.