Bezirksliga Nordschwarzwald: Die Spitzenteams treten auf der Stelle

In der Bezirksliga Nordschwarzwald gibt es keinen Sieg für die favorisierten Mannschaften. Bewegung gibt es dagegen im Tabellenkeller zu beobachten.

Dass die Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald immer für eine Überraschung gut ist, haben die letzten Wochen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 12. Spieltag bildete keine Ausnahme und sorgte dafür, dass an der Tabellenspitze noch mehr Teams als bisher enger zusammenrücken. Im Tabellenkeller konnten zeitgleich die letzten fünf Mannschaften allesamt punkten und machen damit auch den Kampf um den Ligaverbleib bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison spannend.

Keines der vier bisherigen Teams an der Tabellenspitze konnte sich drei Punkte sichern. Während die SF Gechingen auswärts beim VfL Nagold II und der 1. FC Altburg beim Gastspiel in Mühlen zumindest noch einen Punkt mitnehmen und damit ihre Platzierung im Zwischenklassement sichern konnten, mussten sich der SV Gültlingen sowie der SV Wittendorf geschlagen geben und rutschen in der Tabelle damit weiter ab.

Lupenreiner Hattrick

Gewinner des Spieltags ist der VfR Sulz, der den SV Wittendorf bereits am Donnerstagabend mit 5:1 regelrecht abfertigte und in der Tabelle damit auf den dritten Platz springt. Mit nicht weniger als vier Treffern – drei davon als lupenreiner Hattrick in der zweiten Halbzeit – kürte sich Dennis Mutschler im Alleingang zum Spieler des Tages. Lediglich das schlechtere Torverhältnis lässt die Neckarstädter für den Moment hinter den SF Gechingen und dem 1. FC Altburg stehen.

Ebenfalls profitieren konnte die SG Felldorf/Bierlingen, welche durch ihren 2:0-Auswärtserfolg in Gültlingen nun auf Platz fünf zu finden ist und damit nur noch einen Zähler hinter dem Spitzentrio steht. Da die ersten sieben Teams aktuell innerhalb von drei Punkten liegen, versprechen die nächsten Wochen Spannung und Spitzenspiele en masse.

Auch die Fans nahezu aller Mannschaften am Tabellenende kamen voll auf ihre Kosten. Die TSF Dornhan und Grün-Weiß Ottenbronn gelangen dabei wichtige Erfolge. Die Elf von der Dornhaner Platte ließ im Heimspiel gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach nichts anbrennen und siegte deutlich mit 5:2. Grün-Weiß Ottenbronn hatte beim Gastspiel in Dornstetten zwar immer wieder das Glück auf seiner Seite, letztlich stand jedoch ein knapper Auswärtssieg. Beide Mannschaften verkürzten ihren Rückstand auf das untere Tabellenmittelfeld damit um drei Punkte.

Sechs Punkte Rückstand

Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, der VfL Nagold II sowie Schlusslicht TSV Möttlingen konnten durch überraschende Remis gegen vor dem Spieltag klar favorisierte Gegner ebenfalls punkten und unterstrichen damit die relative Ausgeglichenheit der Spielklasse. Der TSV Möttlingen steht trotz des vierten Punktgewinns in den letzten fünf Begegnungen als einziges Team abgeschlagen am Tabellenende und hat nun sechs Punkte Rückstand auf die am Wochenende siegreiche Konkurrenz aus Dornhan und Ottenbronn.

In Baiersbronn und Mühlen standen neben den Spielern auch die Unparteiischen im Fokus. Im Murgtal mussten sich Spieler und Zuschauer fast eine halbe Stunde gedulden, ehe die Partie angepfiffen werden konnte, da der Schiedsrichter von einem Anstoß um 15 Uhr ausgegangen war und nicht von der wie ab November aufgrund der oftmals nicht vorhandenen Flutlichtanlagen angepassten Startzeit 14.30 Uhr. Dieses Kuriosum hatte zur Folge, dass die Begegnung gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Ende gespielt werden konnte – mit dem schlechteren Ende für den gastgebenden SV Baiersbronn.

Beim 3:3 der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee gegen den 1. FC Altburg hatte der erst 15-jährige David Wahrheit die Spielleitung inne und lieferte eine souveräne Leistung ab. Unaufgeregt und mit lediglich fünf Gelben Karten kam er durch die 90 Minuten.