Bezirksliga Nordschwarzwald: Der Keller-Kracher steigt in Dettensee

Auf die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und den SV Althengstett wartet am Sonntag in der Bezirksliga Nordschwarzwald ein Sechs-Punkte-Spiel.
Sieben Spieltage vor Ende spitzt sich in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald die Lage im Abstiegskampf zu und es kommt unter anderem zum Keller-Kracher zwischen der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und dem SV Althengstett. Das Hinspiel Mitte Oktober war das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams überhaupt, damals siegte der SVA nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 5:2. „In der ersten halben Stunde waren wir überlegen, doch danach erwies sich der SV Althengstett als spielerisch und technisch stark. Das wird eine schwere Aufgabe für uns werden und um siegreich zu sein müssen wir einen guten Tag erwischen, Im Abstiegskampf geht so eng zu, da zählt für uns nur ein Sieg“, meint SG-Trainer Sven Hayer, der vermutlich keine Ausfälle zu beklagen hat.