Bezirksliga Nordschwarzwald: Der Keller-Kracher steigt in Dettensee

Sieben Spieltage vor Ende spitzt sich in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald die Lage im Abstiegskampf zu und es kommt unter anderem zum Keller-Kracher zwischen der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und dem SV Althengstett. Das Hinspiel Mitte Oktober war das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams überhaupt, damals siegte der SVA nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 5:2. „In der ersten halben Stunde waren wir überlegen, doch danach erwies sich der SV Althengstett als spielerisch und technisch stark. Das wird eine schwere Aufgabe für uns werden und um siegreich zu sein müssen wir einen guten Tag erwischen, Im Abstiegskampf geht so eng zu, da zählt für uns nur ein Sieg“, meint SG-Trainer Sven Hayer, der vermutlich keine Ausfälle zu beklagen hat.

Kleiner Platz hilft nicht Zwar holte Hayers Team 15 seiner 29 Zähler vor heimischer Kulisse, aber von einem Heimvorteil war zuletzt nichts zu spüren, nach der Winterpause gab es zu Hause drei Unentschieden und eine Niederlage, demgegenüber stehen drei Auswärtserfolge. „Ich habe gedacht, dass uns unser kleiner Platz entgegen kommt, aber dieses ist scheinbar nicht der Fall. Es waren allerdings auch für uns unglückliche Unentschieden mit dabei“, analysiert Hayer, der orakelt, dass knapp 40 Punkte für den Klassenerhalt erforderlich seien. „In der Rückrunde spielen wir bisher richtig gut und präsentieren uns defensiv sehr stabil“, findet Hayer. „Wir sind allerdings eine etwas ältere Mannschaft, da geht dem ein oder anderen Spieler in der Schlussphase schon einmal die Puste aus und es dauert länger kleine Wehwechen auszukurieren. Zudem bringen wir unsere fußballerische Stärke auch nicht immer auf den Platz“, benennt Hayer die Schwächen seiner Elf.

GWO in Gechingen

Gegner SV Althengstett kommt in der zweiten Halbserie nicht so richtig in Schwung und holte nur sieben Punkte in sieben Begegnungen. Nach dem 2:2 im Verfolgerduell gegen den Drittplatzierten 1. FC Altburg hat der Zweitplatzierte SF Gechingen nunmehr vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfR Sulz. Am Sonntag werden sich die Sportfreunde in der Favoritenrolle gegen Grün-Weiß Ottenbronn befinden, wohingegen sich der VfR Sulz mit den Altburgern auseinandersetzen muss. Zudem treffen in den Duellen zwischen dem SV Eutingen und dem SV Gültlingen sowie zwischen dem SV Baiersbronn und dem SV Wittendorf weitere Teams aus der oberen Tabellenhälfte direkt aufeinander.

TSV Möttlingen wartet

Die SG Oberreichenbach/Würzbach wurde zuletzt beim 0:3 gegen die SF Gechingen und dem 1:5 gegen den VfR Sulz jeweils unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen, doch gegen den VfL Nagold II könnten die nächsten drei Punkte durchaus im Bereich des Möglichen sein. Der TSV Möttlingen wartet immer noch auf die ersten Rückrundenpunkte, die eventuell gegen den Drittletzten SGM Dornstetten geholt werden könnten, wobei diese sich momentan ganz ordentlich präsentieren und unter Umständen am Sonntag zu einem der ganz großen Gewinner des Spieltags avancieren könnten. Eher nicht auf Siegespfaden unterwegs sein werden die TSF Dornhan bei deren Parte gegen die SG Felldorf/Bierlingen.