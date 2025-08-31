Bezirksliga Nordschwarzwald: Der Absteiger zerlegt den Aufsteiger in Möttlingen

Der zweite Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald endet unter anderem mit einer mehr als eindeutigen Nummer in Möttlingen. In Dornstetten war es wiederum spannend.
Am zweiten Spieltag gab es so einige spannende Duelle: VfL Nagold II – TSF Dornhan 2:2 (1:1). Eine gerechte Punkteteilung sahen die Fans in Nagold. „Mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch das 3:2 machen können“, sagt Nagolds Trainer Michael Steger, der im Großen und Ganzen aber zufrieden war. Ein klarer Elfmeter – Daniel Atis war abgeräumt worden – brachte dem VfL in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Strafstoß, den Stefan Wurm souverän unten links zum 2:2 im Dornhaner Tor versenkte.