Bezirksliga Nordschwarzwald: Der Absteiger zerlegt den Aufsteiger in Möttlingen

Der zweite Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald endet unter anderem mit einer mehr als eindeutigen Nummer in Möttlingen. In Dornstetten war es wiederum spannend.

Am zweiten Spieltag gab es so einige spannende Duelle: VfL Nagold II – TSF Dornhan 2:2 (1:1). Eine gerechte Punkteteilung sahen die Fans in Nagold. „Mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch das 3:2 machen können“, sagt Nagolds Trainer Michael Steger, der im Großen und Ganzen aber zufrieden war. Ein klarer Elfmeter – Daniel Atis war abgeräumt worden – brachte dem VfL in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Strafstoß, den Stefan Wurm souverän unten links zum 2:2 im Dornhaner Tor versenkte.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Ein 4:4 in Ottenbronn, womit keiner mehr rechnete Damit hatte beim FV Grün-Weiß Ottenbronn und beim SV Gültlingen niemand gerechnet. Warum es bei Gültlingen noch nicht rund läuft, erklärt der Trainer. VfR Sulz – SV Eutingen 4:0 (4:0). Ein überraschend deutliches Ergebnis stand am Ende in Sulz fest. Dabei hatte der VfR nach einer überaus starken und überzeugenden ersten Hälfte hier bereits den Deckel drauf gemacht. In Hälfte zwei waren es die Eutinger, die die bessere Mannschaft waren, doch sie konnten sich nicht belohnen.

„Ein bis zwei Treffer hätte sich Eutingen verdient gehabt“, sagt VfR-Pressesprecher Michael Hess, der vor allem die Moral des Gegners lobte, der sich selbst in Minute 90 noch nicht aufgegeben hatte.

Schwacher Auftritt

SF Gechingen – SV Baiersbronn 4:0 (3:0). Ein ähnlich einseitiges Spiel gab es in Gechingen zu begutachten. Die angereisten Baiersbronner gingen unter anderem durch ein Eigentor mit einem 0:3-Rückstand in die Pause. Ein vierter Gechingen-Treffer komplettierte den schwachen Auftritt zur 0:4-Pleite.

Hans-Dieter Leins, Pressesprecher der Baiersbronner, findet trotzdem lobende Worte für den SVB: „Die Mannschaft hat sich nach der ersten Hälfte nicht aufgegeben – vom spielerischen war kein großer Unterschied zu merken.“ Laut Leins hätte das Spiel auch „mit 2:6 enden können“.

SG Oberreichenbach/Würzbach – SV Althengstett 2:5 (0:3). Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Der SV Althengstett setzt seine starke Form fort und bezwingt die SG Oberreichenbach/Würzbach in einem Sieben-Tore-Spektakel mit 5:2. Nach einer 3:0-Pausenführung war die zweite Halbzeit ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, denn beide Teams erzielten in den zweiten 45 Minuten zwei Treffer. SVA-Coach Daniel Sajko ist vor allem mit der ersten Hälfte überaus zufrieden: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und was ganz entscheidend war, dass wir diesmal unsere Torchancen genutzt haben.“

Gegen den TSV Möttlingen gewann Althengstett zuvor nämlich nur knapp mit 2:1. „Im Gegensatz zu letzter Woche haben wir vor dem Tor die richtigen Entscheidungen getroffen“, resümiert Sajko.

Spielertrainer trifft doppelt

T SV Möttlingen – SV Wittendorf 0:5 (0:1). Wer gegen Möttlingen keine Probleme hatte, war der SV Wittendorf. Der Tabellenführer traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0 und legte nach der Pause vier weitere Treffer nach. Spielertrainer Marco Sumser netzte sogar doppelt, wenn auch spät.

Denn trotz des deutlichen Ergebnisses stand es bis zur 70. Minute erst 2:0. Mit einem Fünf-Tore-Unterschied war es auch das eindeutigste Duell des Spieltages – außerdem steht Möttlingen jetzt als einziges punktloses Team auf dem letzten Tabellenplatz.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A1 Nur ein Tor trotz Platzverweis – Freudenstadt bestraft Der zweite Spieltag in der Kreisliga A1 endet mit einem erneuten Sieg für die SG Vöhringen und einem Sechs-Tore-Kracher in Alpirsbach-Rötenbach.

1. FC Altburg – SG Felldorf-Bierlingen 2:3 (1:1). Zwischen dem 1. FC Altburg und der SG Felldorf-Bierlingen entbrannte ein spannender Kampf um die Punkte. Obwohl die Gäste nach 17 Minuten in Führung gingen, drehte der 1. FCA das Spiel bis zur 51. Minute auf 2:1, doch ein Blitzdoppelpack zwischen der 63. und 69. Minute sorgte dafür, dass die Gäste das Spiel doch noch zu ihren Gunsten drehten.

Elfmeter gehalten

SG Dornstetten – SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee 2:1 (0:1). Spannend war es vor allem in Dornstetten, wo die Gastgeber 80 Minuten lang mit 0:1 hinten lagen, ehe zwei späte Tore das Spiel noch drehten. „Wir haben das Gegentor nach einer Ecke bekommen – da haben wir einfach geschlafen. Aber ich würde sagen, der Gegner hatte vor der Pause deutlich mehr vom Spiel“, gibt Philipp Kaupp, Abteilungsleiter bei Dornstetten, zu. Insbesondere weil Dornstettens Keeper Johannes Günter beim Stand von 0:1 einen Elfmeter hielt, spricht Kaupp von einem „eigentlich unverdienten Sieg“. Laut Dornstettens Abteilungsleiter wäre eine Punkteteilung am fairsten gewesen.