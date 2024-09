Der 9. Spieltag hat es in sich

1 Der SV Gündringen (in Dunkelblau) kassierte eine heftige 1:7-Niederlage gegen die SF Salzstetten. Foto: Andreas Reutter/Andreas Reutter

Eine Gelb/Rote Karte gegen einen Betreuer, ein Abteilungsleiter im Österreich-Urlaub und stolze 53 Tore – der 9. Spieltag der Bezirksliga hat es in sich.









Satte 53 Treffer erzielten die Offensivkräfte der 18 Vereine in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald am 9. Spieltag. Rekord? Denkste! Drei mehr waren es am 6. Spieltag – mit 56 Toren.