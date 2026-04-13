Bezirksliga Nordschwarzwald: Das Spitzenduo hält weiter Gleichschritt

Der VfR Sulz und die SF Gechingen bleiben in der Bezirksliga Nordschwarzwald unangefochten an der Spitze.
Am 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald sind die großen Überraschungen weitgehend ausgeblieben. Der Auswärtssieg der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee stellt in diesem Zusammenhang eine Ausnahme dar. An der Tabellenspitze sind der VfR Sulz und die SF Gechingen weiterhin weit voraus. Im Tabellenkeller stehen die TSF Dornhan und Schlusslicht TSV Möttlingen noch immer deutlich hinter der Konkurrenz. Eine Aufholjagd wird für beide Mannschaften mit jedem weiteren Spieltag ohne Sieg unwahrscheinlicher.