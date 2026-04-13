Bezirksliga Nordschwarzwald: Das Spitzenduo hält weiter Gleichschritt

Am 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald sind die großen Überraschungen weitgehend ausgeblieben. Der Auswärtssieg der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee stellt in diesem Zusammenhang eine Ausnahme dar. An der Tabellenspitze sind der VfR Sulz und die SF Gechingen weiterhin weit voraus. Im Tabellenkeller stehen die TSF Dornhan und Schlusslicht TSV Möttlingen noch immer deutlich hinter der Konkurrenz. Eine Aufholjagd wird für beide Mannschaften mit jedem weiteren Spieltag ohne Sieg unwahrscheinlicher.

Tabellenführer VfR Sulz tat sich beim SV Althengstett zwar schwerer als gedacht, schlussendlich machte ein Foulelfmeter von Spielertrainer Domenico Mosca jedoch den Unterschied. Zuvor hatten bereits Moritz Haible und Jonathan Siegel für die Elf aus der Neckarstadt getroffen. Die Gastgeber hatten über die gesamte Spielzeit hinweg stark dagegengehalten und durch Visar Behrami zwischenzeitlich sogar auf 1:2 verkürzt. Nach dem dritten Gegentreffer spielte der Tabellenführer die eigene Routine jedoch aus und ließ keine weiteren Offensivaktionen des SVA mehr zu.

Zur Pause schon 6:0 vorne

Deutlich klarer ging es beim Gastspiel der zweitplatzierten SF Gechingen beim Tabellenschlusslicht in Möttlingen zu. Bereits zur Pause lag Gechingen mit 6:0 in Führung, nachdem sich Lucas Schweitzer, Andreas Kiwranoglou, Marco Greiner und Jonathan Tommasi von ihrer kompromisslosen Seite gezeigt hatten. Zwei weitere Treffer sorgten schließlich dafür, dass die Sportfreunde den Rückstand auf den VfR Sulz auf zwei Punkte begrenzt halten und den eigenen Vorsprung in der Tordifferenz noch weiter ausbauen konnten.

Alle Tore erzielt

Im Kampf um den Klassenerhalt verwandelt sich Raphael Hopf langsam, aber sicher zu einer unentbehrlichen Überlebensversicherung für seine SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, nachdem er am Wochenende beim 2:0-Auswärtssieg in Baiersbronn doppelt erfolgreich war. In den vergangenen drei Wochen erzielte Hopf damit alle sechs Treffer seiner Mannschaft und hatte damit entscheidenden Anteil an den sieben Punkten, welche die SG aus dem Tabellenkeller geführt haben. Seine Erfolgsserie lässt sich unterdessen auch an der Torjägerliste ablesen, welche er seit diesem Wochenende als alleiniger Spitzenreiter mit bislang 18 Torerfolgen anführt.

Schlussphase hat es in sich

Beim 2:2-Unentschieden zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach und Grün-Weiß Ottenbronn hatte es vor allem die Schlussphase in sich. Nachdem Marvin Keppler und Sandro Dennis Niethammer die Begegnung nach der Pause zugunsten der Hausherren gedreht hatten, wurde nach 81 Minuten zunächst SG-Schlussmann Jan Wiedemann aufgrund einer angeblichen Notbremse des Feldes verwiesen. „Unser Torhüter sagt, dass er den Gegenspieler nicht berührt hat, aus der Distanz sah es jedoch nach einem Foulspiel aus, so dass der Platzverweis aus meiner Sicht zwar unglücklich ist, ich dem Unparteiischen aber keinen Vorwurf machen möchte“, so SG-Coach Michael Frey nach dem Spiel. In einer ab diesem Zeitpunkt sehr hektischen Schlussphase wurden schließlich noch der Ottenbronner Levin Mandel sowie der Oberreichenbacher Oliver Kassen nach umstrittenen Entscheidungen vom Platz gestellt und den Gästen gelang durch Eren Berkan Yilmaz der Ausgleich.