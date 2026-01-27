Bezirksliga Nordschwarzwald: Das hat sich der SV Gültlingen für die Rückrunde vorgenommen

Mit dem Testspiel am 1. Februar beim TV Darmheim rollt beim SV Gültlingen wieder der Ball. Den plagten in der Hinrunde Verletzungssorgen – doch der große Kader kann viel kompensieren.

Vor der Saison hatte der SV Gültlingen mit gleich zehn neuen Spielern für Aufsehen gesorgt. Und genau das ist ihm in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zugute gekommen. „Wir hatten mehrere Verletzte, aber konnten das mit unserem Kader gut kompensieren. Auch wenn man etwa einen Adrian Brose nur schwer ersetzen kann“, blickt Gunter Deuble auf die personelle Situation bei dem Tabellensiebten. Auch der vielvesprechende Neuzugang Robin Braun vom VfL Nagold, der zusammen mit Marcus Pflieger als Spielertrainer fungiert, hatte sich gleich im vierten Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen. Für ihn ist die Saison gelaufen. Aber eine gute Nachricht hat der Leiter der Fußball-Abteilung des SV Gültlingen: Stürmer Justin Göppert, der zuletzt studienbedingt viel in Freiburg war, wird ab Ende Februar wieder voll zur Verfügung stehen.

Spiele im Kreis Böblingen Vier Testspiele hat der SV Gültlingen in diesem Winter angesetzt – allesamt im Kreis Böblingen. Am 1. Februar (14.30 Uhr ) geht es zum TV Darmsheim, am 5. Februar (19.15 Uhr) zum SV Deckenpfronn, am 8. Februar (14.30 Uhr) zur Spvgg Holzgerlingen und am 13. Februar (19.30 Uhr) zum SV Rohrau. „Diese Gegner waren im Sommer bei uns und jetzt spielen wir bei ihnen auf Kunstrasen. Im Winter ist das leider ein bisschen schwierig in Gültlingen“, erklärt Deuble und unterstreicht: „Die Testspiele sind in erster Linie dazu da, dass man sich wieder die nötige Fitness holt. Und es kann sich der ein oder andere Spieler in den Vordergrund spielen, der in der Hinrunde nicht so zum Zug kam.“

Zudem wird der SV Gültlingen vom 20. bis 22. Februar im Trainingslager im Raum Heidelberg sein. Dort ist am 21. Februar (16 Uhr) ein fünftes Testspiel angesetzt. Gegner sind die Freien Turner Kirchheim aus der Kreisliga Heidelberg.

Jeder kann jeden schlagen

Mit dem momentanen siebten Tabellenplatz ist Deuble zufrieden. Der Blick gehe jedoch nicht nach oben, sondern nach unten. „Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte holen, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das liegt ja alles sehr eng beieinander“, verdeutlicht der Abteilungsleiter und sagt über die diesjährige Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald: „Jeder kann jeden schlagen. Wenn man nicht 100 Prozent gibt, kann man auch gegen den Tabellenletzten verlieren. Ich würde fast sagen, dass spielerisch alle Mannschaften auf dem gleichen Niveau sind.“