Bezirksliga Nordschwarzwald: Das hat sich der SV Gültlingen für die Rückrunde vorgenommen

Mit dem Testspiel am 1. Februar beim TV Darmheim rollt beim SV Gültlingen wieder der Ball. Den plagten in der Hinrunde Verletzungssorgen – doch der große Kader kann viel kompensieren.
Vor der Saison hatte der SV Gültlingen mit gleich zehn neuen Spielern für Aufsehen gesorgt. Und genau das ist ihm in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zugute gekommen. „Wir hatten mehrere Verletzte, aber konnten das mit unserem Kader gut kompensieren. Auch wenn man etwa einen Adrian Brose nur schwer ersetzen kann“, blickt Gunter Deuble auf die personelle Situation bei dem Tabellensiebten. Auch der vielvesprechende Neuzugang Robin Braun vom VfL Nagold, der zusammen mit Marcus Pflieger als Spielertrainer fungiert, hatte sich gleich im vierten Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen. Für ihn ist die Saison gelaufen. Aber eine gute Nachricht hat der Leiter der Fußball-Abteilung des SV Gültlingen: Stürmer Justin Göppert, der zuletzt studienbedingt viel in Freiburg war, wird ab Ende Februar wieder voll zur Verfügung stehen.