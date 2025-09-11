Bezirksliga Nordschwarzwald: Das Duell der Ballermänner steht an

Nachdem die SG Dornstetten und der SV Eutingen den vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald bereits am Donnerstag eröffnen, geht es an diesem Samstag weiter mit dem Duell der beiden Ballermänner VfR Sulz und SV Gültlingen. Beide Teams befinden sich in ausgezeichneter Frühform und überzeugen vor allem vorne, denn die Rasensportler erzielten bereits 14 Treffer und die Gültlinger stehen in dieser Hinsicht mit – genauso wie der SV Wittendorf mit neun Erfolgserlebnissen hinter dem Spitzenreiter SG Oberreichenbach/Würzbach – mit zehn Buden auf dem dritten Platz. Es ist das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. In der Vorsaison hatte der SV Gültlingen mit 2:1 und 5:3 die Nase vorn.

„Sulz ist ein ziemlich starker Gegner und hat unter anderem mit Philipp Rumpel und Jonathan Siegel nach vorne eine gute Qualität. Das wird keine leichte Aufgabe für uns werden. Sie waren bereits in der Vorsaison zweimal mit einer der stärksten Gegner und ich weiß nicht, warum sie damals so weit hinten in der Tabelle landeten“, geht der Gültlinger Abteilungsleiter Gunter Deuble auf den Duellanten ein.

Die Mischung passt

Der Sulzer Pressesprecher Michael Hess prophezeit: „Das wird ein brutal schweres Spiel für uns gegen einen starken Gegner. Denoch werden wir alles versuchen, um zu punkten. Unsere Heimspiele möchten wir so oft es geht gewinnen, um frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen und somit nicht wieder wie in den letzten beiden Jahren in eine missliche Situation zu geraten.“ Der VfR Sulz begann die Saison mit einem 4:4 gegen die TSF Dornhan, ehe es ein 4:0 gegen den SV Eutingen und ein 6:1 gegen den SV Baiersbronn gab. „Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Momentan macht es einfach Spaß, zuzuschauen. Wir sind offensiv stark und stehen defensiv weitestgehend stabil. Die Mischung passt, die Stimmung ist gut und die punktuellen Neuzugänge haben die Mannschaft verstärkt und sich auch schon sehr gut integriert“, benennt Hess die Erfolgsfaktoren und verrät: „Personell sieht es ganz gut bei uns.“

Anders sieht diesbezüglich die Lage beim SV Gültlingen, da sich einige deren Spieler – darunter auch einige Leistungsträger – am Samstag auf einem Junggesellenabschied befinden. „Mit ganz wenigen Ausnahmen können wir diese Ausfälle allerdings gut kompensieren, da wir einen großen, ausgeglichenen Kader haben“, meint Deuble, dessen Team im Sommer einen Umbruch vornahm und zehn neue Akteure begrüßen durfte. „Die Neuzugänge fügen sich richtig gut ein und sind eine Bereicherung, zumal sie auch charakterlich, menschlich und kameradschaftlich richtig top sind. Aber natürlich braucht es auch noch einige Zeit bis zum Beispiel die Laufwege stimmen“, so Deuble, dessen Team mit einem torlosen Remis gegen den 1. FC Altburg in die Spielzeit begann. Danach gab es ein 4:4 gegen Grün-Weiß Ottenbronn und einen 5:1-Kantersieg gegen die SF Gechingen. „Gegen Ottenbronn lagen wir bis zur 83. Minute mit 1:4 hinten, so dass sich dieses Unentschieden wie ein Sieg anfühlt. Das Spiel gegen Gechingen war das bisher beste im gesamten Kalenderjahr. Wir waren sehr zweikampfstark und die Laufbereitschaft stimmte“, blickt Deuble zurück.

Start anders vorgestellt

Gespannt sein darf man zudem auf das Sonntagsspiel zwischen den verlustpunktfreien SG Oberreichenbach/Würzbach und SV Wittendorf. Sowohl der Aufsteiger aus Oberreichenbach und Würzbach als auch der Landesliga-Absteiger SV Wittendorf scheinen sich in der neuen Umgebung pudelwohl zu fühlen. Mit dieser fremdelt allerdings noch etwas der zählerlose Aufsteiger TSV Möttlingen, der es mit dem Vorletzten 1. FC Altburg zu tun bekommt, der auch erst einen Zähler einfuhr. Auch die TSF Dornhan, die bei zwei Punkten stehen, und Duellant SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee, der nur beim 2:2 gegen den VfL Nagold II punktete, hätten sich den Saisonstart mit Sicherheit gerne anders vorgestellt.

Der SV Baiersbronn brennt nach der 1:6-Abreibung gegen den VfR Sulz auf Wiedergutmachung gegen die Nagolder Reserve, die mit fünf Zählern sehr ansprechend aus den Startlöchern kam und somit auch aussichtsreich in die Begegnung gegen den SV Baiersbronn geht, der vor allem in der Hintermannschaft Schwächen offenbart und sich schon elf Gegentreffer einfing.

Letztes Derby ging an SVA

In der Vorsaison mussten sich die Ottenbronner vor heimischer Kulisse mit 0:3 dem SV Althengstett beugen, am Sonntag hoffen die Grün-Weißen auf ein besseres Ende im Ortsderby. Auch bei den SF Gechingen sollte dringend mehr Konstanz rein. Stark präsentierte sich der Ex-Landesligist beim 4:0 gegen den SV Baiersbronn, doch sowohl beim 0:1 gegen den SV Eutingen als auch vor allem beim 1:5 gegen den SV Gültlingen lag vieles im Argen. Welches Gesicht präsentieren die Gechinger am Sonntag zu Hause gegen die SG Felldorf/Bierlingen?