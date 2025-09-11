Bezirksliga Nordschwarzwald: Das Duell der Ballermänner steht an

Mit dem VfR Sulz und dem SV Gültlingen treffen zwei Teams aufeinander, die mit die meisten Tore in der Bezirksliga Nordschwarzwald geschossen haben.
Nachdem die SG Dornstetten und der SV Eutingen den vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald bereits am Donnerstag eröffnen, geht es an diesem Samstag weiter mit dem Duell der beiden Ballermänner VfR Sulz und SV Gültlingen. Beide Teams befinden sich in ausgezeichneter Frühform und überzeugen vor allem vorne, denn die Rasensportler erzielten bereits 14 Treffer und die Gültlinger stehen in dieser Hinsicht mit – genauso wie der SV Wittendorf mit neun Erfolgserlebnissen hinter dem Spitzenreiter SG Oberreichenbach/Würzbach – mit zehn Buden auf dem dritten Platz. Es ist das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. In der Vorsaison hatte der SV Gültlingen mit 2:1 und 5:3 die Nase vorn.