Bezirksliga Nordschwarzwald: Dagistan kritisiert zwei entscheidende Fehler gegen den SV Gültlingen
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Der SV Gültlingen (in Weiß) konnte die SG Feldorf-Bierlingen bezwingen. Foto: Reutter

Das sagen die Trainer nach dem 2:1 Sieg des SV Gültlingen über die SG Felldorf-Bierlingen.

SG Felldorf-Bierlingen – SV Gültlingen 1:2 (0:2). Nach einer hitzigen Schlussphase durfte der SV Gültlingen jubeln. Die SG warf in den letzten Minuten zwar noch einmal alles nach vorne, blieb am Ende aber ohne Punktgewinn. Robin Braun (Trainer SV Gültlingen): „Wir wussten von Anfang an, was uns hier gegen die SG Felldorf-Bierlingen erwartet. Das ist eine kämpferische Mannschaft, deshalb haben wir auch etwas tiefer gestanden als sonst. Wenn wir das dritte oder vierte Tor machen, wird es natürlich entspannter. Nach dem 2:1 war klar, dass der Gegner noch mal alles auf den Ausgleich setzen wird. Da mussten wir viel verteidigen und haben etwas mehr zugelassen. Hinten raus hat vielleicht ein wenig die Kraft gefehlt, aber am Ende hat es gereicht.“

 

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Durch die x:x-Niederlage der SG Felldorf-Bierlingen gegen den SV Gültlingen spitzt sich die Lage der Mannschaft von Ümit Dagistan weiter zu.

Ümit Dagistan (Trainer Felldorf-Bierlingen): „Die erste Halbzeit ging unabhängig vom Ergebnis klar an Gültlingen, rein vom Spiel her. In der zweiten Halbzeit war es dann relativ ausgeglichen, wobei die letzten 20 Minuten eher auf unsere Seite gekippt sind. Defensiv standen wir bis zu den beiden individuellen Fehlern eigentlich stabil. Darüber hinaus gab es noch ein, zwei Wackler, bei denen etwas die Abstimmung gefehlt hat. Klar ist, dass man die beiden Tore nicht in der Form bekommen darf.“

 