Bezirksliga Nordschwarzwald: Dagistan kritisiert zwei entscheidende Fehler gegen den SV Gültlingen

1 Der SV Gültlingen (in Weiß) konnte die SG Feldorf-Bierlingen bezwingen. Foto: Reutter Das sagen die Trainer nach dem 2:1 Sieg des SV Gültlingen über die SG Felldorf-Bierlingen.







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SG Felldorf-Bierlingen – SV Gültlingen 1:2 (0:2). Nach einer hitzigen Schlussphase durfte der SV Gültlingen jubeln. Die SG warf in den letzten Minuten zwar noch einmal alles nach vorne, blieb am Ende aber ohne Punktgewinn. Robin Braun (Trainer SV Gültlingen): „Wir wussten von Anfang an, was uns hier gegen die SG Felldorf-Bierlingen erwartet. Das ist eine kämpferische Mannschaft, deshalb haben wir auch etwas tiefer gestanden als sonst. Wenn wir das dritte oder vierte Tor machen, wird es natürlich entspannter. Nach dem 2:1 war klar, dass der Gegner noch mal alles auf den Ausgleich setzen wird. Da mussten wir viel verteidigen und haben etwas mehr zugelassen. Hinten raus hat vielleicht ein wenig die Kraft gefehlt, aber am Ende hat es gereicht.“