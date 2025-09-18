Bezirksliga Nordschwarzwald: Bei SV Baiersbronn und SG Dornstetten entscheidet Tagesform

In der Bezirksliga Nordschwarzwald erwartet der SV Baiersbronn gegen die SG Dorstetten ein „interessantes und offenens Spiel“.
Als Tabellendritter geht der Aufsteiger SG Dornstetten in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald in das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Siebtplatzierten SV Baiersbronn. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Solch einen tollen Start hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben“, meint Kai Totzl, der bei der SGD gemeinsam mit Tim Jung als Spielertrainer-Duo fungiert.