Bezirksliga Nordschwarzwald: Bei SV Baiersbronn und SG Dornstetten entscheidet Tagesform

Als Tabellendritter geht der Aufsteiger SG Dornstetten in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald in das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Siebtplatzierten SV Baiersbronn. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Solch einen tollen Start hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben“, meint Kai Totzl, der bei der SGD gemeinsam mit Tim Jung als Spielertrainer-Duo fungiert.

Kompakt stehen ist wichtig Mit erst drei Gegentoren verfügt die SG Dornstetten über die beste Hintermannschaft der Liga. Demgegenüber stehen sechs erzielte Treffer. „Für uns ist es sehr, sehr wichtig, hinten kompakt zu stehen. In der Offensive sind wir so stark, dass wir gut ins letzte Drittel kommen und agieren so flexibel, dass wir jederzeit den ein oder anderen Treffer erzielen können, auch wenn uns diesbezüglich momentan noch die Effektivität und das benötigte Quäntchen Glück fehlen“, gibt Totzl Einblick in den taktischen Masterplan und zeigt auf: „Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt und diesbezüglich sind wir glücklich, dass wir schon neun Punkte geholt haben.“ Über den kommenden Gegner sagt Totzl: „Der SV Baiersbronn ist ein gestandenes und kompaktes Team, das über eine sehr starke Offensive verfügt.“

Torhüter fallen weiter aus

Der Baiersbronner Pressewart Hans-Dieter Leins sagt hingegen: „Die SG Dornstetten steht wahrlich nicht schlecht da, aber wir werden uns natürlich dieser Herausforderung stellen. Ich erwarte ein interessantes und offenes Spiel, bei dem vermutlich die Tagesform über den Ausgang entscheiden wird.“ Der SV Baiersbronner steht derzeit mit elf Punkten und 5:11 Toren auf dem elften Tabellenplatz einnimmt. „Wir hatten mit dem 4:1 gegen Grün-Weiß Ottenbronn einen guten Auftakt, bekommen aber beim 0:4 in Gechingen und beim 1:6 gegen den VfR Sulz infolge von Nachlässigkeiten und individuellen Fehlern zu viele Gegentore. Die Aussprache nach diesen beiden Niederlagen scheint gefruchtet zu haben, denn beim verdienten 4:2-Sieg beim VfL Nagold II, bei dem wir die klar bessere Mannschaft waren und die klar besseren Chancen hatten, haben wir wieder eine ganz andere kämpferische Einstellung an den Tag gelegt“, lässt Leins die bisherigen Saisonspiele Revue passieren. Beim SV Baiersbronn werden Bruno Ribeiro und Jonathan Günther zurückkehren, dafür fallen weiterhin Stammtorhüter Marcel Linke und dessen Ersatz Michel Höck verletzt aus. „Maik Gaiser hat schon dafür immer wieder einmal bei der ersten Mannschaft im Tor gestanden. Am Schlussmann wird es im Normalfall nicht liegen, falls wir verlieren sollten“, so Leins.

TSF noch nicht in Form

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga wird bereits am Samstag um 15 Uhr mit den Duellen SV Wittendorf gegen die TSF Dornhan und TSV Möttlingen gegen Grün-Weiß Ottenbronn eröffnet. Vor der Saison wäre das Duell der beiden Landesliga-Absteiger SV Wittendorf und TSF Dornhan sicherlich als Kracher auserkoren worden, doch während der SVW sich ohne Umschweife in der neuen Umgebung schon wieder zurecht gefunden hat und mit zwölf Punkten und 12:4 Toren die Rangliste anführt, liegt bei den TSF sehr viel im Argen, denn mit zwei Punkten und 7:11 Toren wird der vorletzte Tabellenplatz eingenommen. Dahinter ist nur Aufsteiger TSV Möttlingen platziert, der gegen die Grün-Weißen vor einer schwierigen Aufgabe steht.

Gültlinger Tormaschine

Am Sonntag (15 Uhr) finden die anderen sechs Begegnungen statt. Die SG Felldorf/Bierlingen muss das schwere Brett VfR Sulz durchbohren. Die Gültlinger Tormaschine läuft angesichts von zwölf Treffern aus den ersten vier Begegnungen auf Hochtouren, zu Hause gegen den gemeinsam mit Grün-Weiß Ottenbronn den achten Tabellenplatz einnehmenden VfL Nagold II sollen weitere Erfolgserlebnisse verbucht werden.

Aufsteiger ist selbstbewusst

Sowohl bei der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee als auch bei deren Widersacher SV Eutingen läuft noch nicht alles rund. Welchem Team gelingt der Turnaround? Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach strotzt nach neun Punkten aus vier Partien nur so vor Selbstvertrauen und möchte auch dem Bezirksliga-Urgestein 1. FC Altburg ein Bein stellen. Die SF Gechingen stehen als momentaner Tabellen-13. vor dem Gastspiel in Althengstett schon etwas mit dem Rücken zur Wand.