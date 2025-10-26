Bezirksliga Nordschwarzwald: Befreiungsschlag für SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee mit sechs Treffern

Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee hat im Aufsteigerduell einen klaren Sieg in der Bezirksliga Nordschwarzwald geholt und in der Tabelle einen Sprung gemacht.
TSF Dornhan – SV Althengstett 2:1 (1:0). Die Elf von der Dornhaner Platte feierte im Heimspiel gegen den SV Althengstett den zweiten Überraschungssieg im dritten Spiel. Nachdem die TSF bereits im ersten Durchgang in Führung gegangen waren, wurde es in den Schlussminuten erst so richtig spannend. Dem vor der Begegnung favorisierten SVA gelang zehn Minuten vor dem Schlusspfiff der Ausgleich, der die Hoffnung auf einen späten Punktgewinn weckte. Die Platzelf ließ sich von diesem Umstand jedoch nicht entmutigen, ging vier Zeigerumdrehungen später erneut in Führung und verließ den Platz daher als Sieger.