Bezirksliga Nordschwarzwald: Aufstiegsrennen bleibt spannend – nur sieben Punkte Unterschied

Der Aufstiegskampf bleibt hochspannend, am Tabellenende herrscht dagegen bereits Klarheit. Drei Absteiger stehen fest, während an der Spitze noch sechs Teams um den Titel ringen.

Sieben Spieltage vor Saisonende ist das Rennen um die Spitzenplätze weiterhin völlig offen. Zwischen dem Erstplatzierten und Rang sechs liegen lediglich sieben Punkte – der Kampf um die Aufstiegsränge bleibt ein echtes Herzschlagfinale. Deutlich klarer gestaltet sich die Lage am Tabellenende: Mit dem SV Mitteltal/Obertal, dem SV Marschalkenzimmern und dem SV Gündringen stehen bereits drei Absteiger in die Kreisliga A fest. SG Vöhringen – SV Marschalkenzimmern 5:2 (2:2).

„Wir haben die Anfangsphase verschlafen, wurden erst nach unserem Anschlusstreffer richtig wach“, bilanzierte SVM-Trainer Frank Baumann zur Pause, als es 2:2 stand. Auch Vöhringens Abteilungsleiter Mike Beilharz sah eine schwache Phase seines Teams: „Nach dem 2:0 hat sich bei uns ein gewisser Schlendrian eingeschlichen.“ In der zweiten Hälfte lag das 3:2 für die Gäste in der Luft – bis ein umstrittener Strafstoß die Wende brachte. „Ein Witzelfmeter“, kommentierte Baumann. Beilharz sah die Szene als Wendepunkt: „Danach haben wir das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen.“ Beide Trainer waren sich am Ende einig: Ein verdienter Sieg für Vöhringen. SV Althengstett – VfR Sulz 1:1 (0:1). „Das war kein gutes Spiel“, kritisierte SVA-Coach Daniel Sajko seine Mannschaft. Besonders die erste Hälfte gab Anlass zum Ärger: „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, wussten damit aber nichts anzufangen.“ Sulz ging durch Domenico Mosca früh in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel wurde Althengstett gefährlicher, doch der Ausgleich durch Ishak Bayrak fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Sajko bilanzierte nüchtern: „Verdient – auch wenn der Zeitpunkt natürlich glücklich war.“ SV Gündringen – TuS Ergenzingen 0:7 (0:1). Trotz des klaren Ergebnisses zeigte sich TuS-Trainer Michael Sattler nicht vollends zufrieden. „Wir haben gut begonnen, aber zu viele Chancen liegengelassen.“ Die Gastgeber blieben in Hälfte eins nur mit Distanzschüssen gefährlich. Nach der Pause war von Gündringen kaum noch etwas zu sehen – die Beine waren schwer. Der TuS nutzte dies eiskalt aus. Sattlers Fazit: „Ein zweistelliges Ergebnis wäre möglich gewesen.“ SV Baiersbronn – SF Salzstetten 4:2 (3:0). Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Salzstetten verpasste nach 35 Minuten den möglichen Ausgleich – und wurde prompt bestraft. Zur Pause stand es 3:0 für die Gastgeber. „Beruhigend“, meinte SVB-Sprecher Hans-Dieter Leins, der zugleich anmerkte: „Die Führung war fast zu niedrig.“ Doch die Partie kippte: Nach dem 3:2 waren die Gäste klar besser, ehe Baiersbronn in der Nachspielzeit alles klar machte. Leins: „Keine Ahnung, wie das Spiel so kippen konnte.“

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A Staffel 3 SV Eutingen II baut auf den Kunstrasen Eutingens Spielertrainer Marcel Dettling stützt seine Hoffnung auf das Restprogramm. Das Team setzt auf seine Heimspiele.

SG Felldorf/Bierlingen – SV Alpirsbach/Rötenbach 5:1 (3:1).

Die SG bleibt zum 14. Mal in Folge ungeschlagen und hält sich auf Platz vier – doch Trainer Ümit Dagistan bleibt beim Thema Aufstieg zurückhaltend: „Im Mai kommen noch die schweren Gegner.“ Bereits nach 22 Minuten lag sein Team mit 3:0 vorn. Der Anschlusstreffer der Gäste brachte kurz Spannung, doch nach dem 4:1 war die Partie entschieden. Dagistan lobte: „Die schnellen Tore haben unserem Spiel richtig gutgetan.“ Grün-Weiß Ottenbronn – SV Eutingen 6:3 (4:0). Wie auf hoher See erlebte der SVE eine stürmische erste Halbzeit und lag zur Pause bereits mit 0:4 zurück. Nach dem sechsten Gegentreffer drehte sich das Spiel – Eutingen verkürzte in der Schlussphase auf 3:6. GWO-Spielertrainer Julian Immisch blieb fair: „Der Gegner konnte heute nicht komplett antreten.“ Dennoch war er mit seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben intensiv gespielt, viel investiert – am Ende fehlten die Körner.“

SV Gültlingen – SV Mitteltal/Obertal 2:1 (1:0). „Da kam mir das Hinspiel kurz in den Sinn“, erinnerte sich SVG-Fußballchef Gunter Deuble, als es plötzlich 1:1 stand – wie damals drohte eine späte Niederlage. Doch diesmal ging es gut aus. „Ich habe selten so viele vergebene Chancen notiert“, so Deuble, der dennoch mit dem Ergebnis leben konnte: „Am Ende ein verdienter Sieg – wir waren die bessere Mannschaft.“ VfL Nagold II – SF Gechingen 3:0 (2:0). Nur sieben fitte Spieler standen zur Verfügung – selbst Trainer Michael Steger und Spielleiter Marco Quiskamp mussten in der Startelf ran. Trotz der Notelf führte Nagold zur Pause mit 2:0. Danach drückte Gechingen auf den Anschluss, blieb aber glücklos. „Ein gutes Spiel von beiden Seiten“, lobte Steger und hob die Bedeutung der drei Punkte hervor.

Spvgg Freudenstadt – 1. FC Altburg 3:1 (1:0). Der Sieg gegen Altburg war härter erkämpft als erwartet. Nach dem 2:0 (56.) verpassten es die Hausherren, den Sack zuzumachen. Altburg blieb dran, verkürzte und schnupperte am Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit fiel das erlösende 3:1. Trainer Elvedin Djekic atmete durch: „Wir hätten es früher entscheiden müssen – so wurde es unnötig spannend.“