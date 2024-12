Bezirksliga Nordschwarzwald: Althengstetter Matchplan und zwei Klatschen am Tabellenende

Althengstetter Matchplan und zwei Klatschen am Tabellenende

1 Das umjubelte Tor beim Überraschungssieg des SV Althengstett gegen Gechingen erzielte Dardan Behramaj. Foto: Alber M. Kraushaar

Zwei Spiele sind am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald ausgefallen, bei zwei anderen hätten es sich die Teams wahrscheinlich gewünscht, wenn die Partien abgesagt worden wären, denn sie verloren fast zweistellig.









Nachdem eine Woche zuvor der Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald ganz im Zeichen des kurzfristigen Wintereinbruchs stand und mit einer Ausnahme alle anderen Begegnungen ausgefallen waren, haben die Kicker am Sonntag den 19. Spieltag in Angriff genommen. Es war der vorletzte Spieltag vor der rund dreimonatigen Winterpause.