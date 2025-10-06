Bezirksliga Nordschwarzwald: Altburg und Wittendorf auf Achterbahnfahrt

Beim SV Wittendorf und dem 1. FC Altburg zeigen die Formkurven in unterschiedliche Richtungen. Die einen glauben an eine Kehrtwende, die anderen wollen die Kirche im Dorf lassen.
Im Fußall-Jargon spricht man häufig davon, dass man im Laufe einer Saison eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Höhen und Tiefen, Genie und Wahnsinn – oftmals ist es nur ein schmaler Grat zwischen den Extremen. So verhält es sich auch aktuell in der Bezirksliga Nordschwarzwald – genauer gesagt beim SV Wittendorf und dem 1. FC Altburg.