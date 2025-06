Bezirksliga Nordschwarzwald: 9:0-Kantersieg, aber (noch) keine Meisterfeier

1 Der TuS Ergenzingen erledigte seine Hausaufgaben beim 9:0 gegen Mitteltal-Obertal mehr als souverän und kann nächste Woche aus eigener Kraft Meister werden. Foto: Thomas Fritsch Der TuS Ergenzingen muss trotz eines 9:0-Siegs weiter um die Meisterschaft bangen. Freudenstadt bleibt dem Spitzenreiter dank eines 5:2-Erfolgs im Top-Spiel auf den Fersen.







SpVgg Freudenstadt – FV Grün-Weiss Ottenbronn 5:2 (2:0). Da war es nur noch ein Verfolger. Mit einem überzeugenden 5:2-Heimsieg bleibt die SpVgg Freudenstadt dem Spitzenreiter auf Ergenzingen dicht auf den Fersen. Zwar muss man selbst bei einem Sieg nächste Woche in Gechingen auf Schützenhilfe der Nagolder Reserve hoffen, aber zumindest bleibt das Team von Elvedin Djekic mit einem Bein im Meisterschaftsrennen. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass der Tus Ergenzingen in Nagold stolpert, ist bei zwei Punkten Rückstand am letzten Spieltag für die Freudenstädter noch alles möglich.