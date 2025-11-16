Bezirksliga Nordschwarzwald: 2:5-Klatsche für Dornstetten – Der Primus lässt die Muskeln spielen

Neben dem VfR Sulz ließen auch die Spfr Gechingen, der 1. FC Altburg und der SV Baiersbronn – mehr oder weniger souverän – nichts anbrennen.
FV Grün-Weiß Ottenbronn – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 4:4 (1:2). Im tabellarischen Nachbarschaftsduell kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen bereits nach wenigen Sekunden in Führung. „In der Folge waren wir dann spielbestimmend und drehen die Partie, machen den Gegner durch eigene Fehler aber auch immer wieder stark“, so FV-Spielertrainer Julian Immisch nach dem Schlusspfiff.