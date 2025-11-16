Bezirksliga Nordschwarzwald: 2:5-Klatsche für Dornstetten – Der Primus lässt die Muskeln spielen

Neben dem VfR Sulz ließen auch die Spfr Gechingen, der 1. FC Altburg und der SV Baiersbronn – mehr oder weniger souverän – nichts anbrennen.

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 4:4 (1:2). Im tabellarischen Nachbarschaftsduell kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen bereits nach wenigen Sekunden in Führung. „In der Folge waren wir dann spielbestimmend und drehen die Partie, machen den Gegner durch eigene Fehler aber auch immer wieder stark“, so FV-Spielertrainer Julian Immisch nach dem Schlusspfiff.

Später Siegestreffer wird aberkannt In der Schlussminute erzielte seine Elf dann noch den vermeintlichen Siegestreffer, der aufgrund einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung jedoch nicht in die Wertung einfloss. „Wir haben heute zwei Punkte verloren“, betonte Immisch abschließend.

SV Wittendorf – SG Felldorf/Bierlingen 2:2 (0:1). Die Platzelf tat sich gegen die Spielgemeinschaft zunächst schwer und kam kaum zu nennenswerten Torannäherungen. Die Gäste agierten über die gesamte Spieldauer abwartend, lauerten jedoch stets auf schnelle Gegenstöße. „Felldorf hat im Umschaltspiel das eigene Können unter Beweis gestellt und damit unsere zwischenzeitliche Führung ausgeglichen“, so Wittendorfs Co-Trainer Sebastian Ruoff. Dem Ausgleich war eine tumultartige Situation im heimischen Strafraum vorausgegangen, in deren Verlauf der Ball Lucian Lohmüller direkt vor die Füße fiel.

Sportfreunde brechen Dornstetten

Spfr Gechingen – SG Dornstetten 5:2 (1:0). Die vor der Begegnung favorisierten Hausherren starteten druckvoll und lagen kurz nach der Pause bereits mit 2:0 in Führung. Anschließend agierten die Sportfreunde dann jedoch sehr passiv und mussten in kurzer Folge zwei Gegentreffer hinnehmen. „Dieser Bruch ist schwer zu erklären, vielleicht waren wir uns unserer Führung etwas zu sicher“, so das selbstkritische Fazit von Spfr-Abteilungsleiter Stefan Funk. Nach dem Ausgleich legte die Heimmannschaft den Schalter jedoch noch einmal um, spielte sehenswerten Offensivfußball und kam zu einem letztlich ungefährdeten 5:2-Erfolg.

1. FC Altburg – TSF Dornhan 2:0 (0:0). „Wir haben aufgrund der Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel heute einen verdienten Heimsieg eingefahren und freuen uns besonders, dass Silas Roller nach knapp einjähriger Verletzungspause wieder auf dem Platz stand und zum Wiedereinstieg direkt ein Tor erzielen konnte“, betonte Altburgs Spielleiter Michael Holzäpfel nach dem Abpfiff. Die Gäste aus Dornhan agierten über die gesamte Spieldauer auf Augenhöhe, nutzten ihre Gelegenheiten jedoch nicht und standen daher nach 90 Minuten mit leeren Händen da. Altburg verschoss zudem noch einen Foulelfmeter.

Eutingen zieht nach Turbostart den Kürzeren

SGM Oberreichenbach/Würzbach – SV Eutingen 3:1 (1:1). Nachdem beide Mannschaften bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen die ersten Torerfolge hatten bejubeln dürfen, entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, welche sich mit einem Remis in die Halbzeit verabschiedete. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren dann effizienter und nutzten zwei weitere Chancen zum 3:1-Heimerfolg, während die Gäste aus dem Gäu keinen weiteren Treffer verbuchen konnten. Durch den dreifachen Punktgewinn rückt die SGM in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den SV Eutingen heran und hat das gesicherte Mittelfeld fest im Blick.

TSV Möttlingen – SV Baiersbronn 0:1 (0:0). Das Tabellenschlusslicht aus Möttlingen agierte gegen einen stark aufspielenden Gegner aus dem Murgtal mutig und vergab vor der Pause eine Riesenchance zur Führung, als der Ball an der Latte der SV-Torumrandung einschlug. Nach einer Standardsituation gingen die Gäste schließlich in Führung und verteidigten diese bis zum Schlusspfiff. „Wir haben heute einmal mehr eine sehr gute Leistung gezeigt und hätten uns gegen einen starken Gegner das Unentschieden verdient gehabt“, so Möttlingens Abteilungsleiter Simon Walz. Der SVB ist durch den Erfolg Tabellenvierter.

Gültlingen verliert in Überzahl

SV Althengstett – SV Gültlingen 2:1 (1:1). Der Heimmannschaft gelang trotz zweifacher Unterzahl noch der Heimsieg gegen den SV Gültlingen und in der Tabelle der Sprung auf den achten Platz. „Beide Teams hatten phasenweise mehr vom Spiel, sodass auch eine Punkteteilung im Bereich des Möglichen gewesen wäre“, so Heimtrainer Daniel Sajko nach dem Schlusspfiff. Er sei jedoch sehr stolz darauf, dass seine Elf durch einen Konter erneut in Führung gehen und die Führung anschließend über die Zeit bringen konnte, betonte er weiter. Der Jubel des heimischen Anhangs belohnte schließlich eine leidenschaftliche Leistung.