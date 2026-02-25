Bezirksliga Nordschwarzwald: 1.FC Altburg holt zwei Landesliga-Spieler

Als Tabellenvierter der Bezirksliga Nordschwarzwald ist der 1. FC Altburg derzeit der drittbeste Fußballverein im Kreis Calw. Nun kommen zwei neue Spieler.
Lange musste der 1. FC Altburg in der Vorsaison um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald bangen. Am Ende stand er zwei Plätze über dem Strich und wurde er Zehnter. Aktuell sind die Calwer Vorstädter dagegen in einer völlig anderen Tabellenregion unterwegs und liegen als Vierter nur zwei Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und das liegt für den Altburger Sport-Vorstand Michael Holzäpfel nicht zuletzt am neuen Trainer Felix Kübler.