Bezirksliga Nordschwarzwald: 1.FC Altburg holt zwei Landesliga-Spieler

Lange musste der 1. FC Altburg in der Vorsaison um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald bangen. Am Ende stand er zwei Plätze über dem Strich und wurde er Zehnter. Aktuell sind die Calwer Vorstädter dagegen in einer völlig anderen Tabellenregion unterwegs und liegen als Vierter nur zwei Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und das liegt für den Altburger Sport-Vorstand Michael Holzäpfel nicht zuletzt am neuen Trainer Felix Kübler.

Nur eine Momentaufnahme „Wir hatten einen großen Umbruch in der Mannschaft – neuer Trainer und ein sehr junger Kader, der hungrig ist nach mehr. Die Jungs setzen genau das um, was der Trainer sagt. Der Fokus ist da, der Wille ist da. Es war genau die richtige Entscheidung, auf Felix Kübler zu setzen. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge“, sagt Holzäpfel. Er macht aber auch deutlich, dass man keineswegs die zum Greifen nahe Tabellenspitze mit nur fünf Punkten Rückstand auf Herbstmeister SF Gechingen im Auge habe: „Unser Blick geht in der Tabelle nach unten. Wir wissen genau, woher wir kommen, und bleiben demütig.“ Aktuell hinter den SF Gechingen und Landesligist VfL Nagold die drittbeste Fußballmannschaft im Kreis Calw zu sein sei für Holzäpfel „nur eine Momentaufnahme, die sich schön anhört“. Primäres Ziel bleibe der Klassenerhalt.

Damit der in jedem Fall gelingt, hat der 1. FC Altburg in der Winterpause aufgerüstet und zwei neue Spieler verpflichtet. Zum einen wurde Philipp Horny (26) vom VfL Sindelfingen geholt, der in der Hinrunde neun Landesliga-Einsätze hatte. Er hatte zuvor beim FC Gärtringen auch Verbandsliga-Erfahrung gesammelt. Zweiter Neuzugang ist Maksim Hoelper (22) vom VfL Nagold. Er lief in der Hinrunde ebenfalls neunmal in der Landesliga auf.

Und auch strukturell rüstet der Bezirksliga-Vierte auf und installiert mit Lukas Seyfried einen Co-Trainer. Der 32-Jährige ist ein Altburger Urgestein und wird Cheftrainer Felix Kübler ab sofort assistieren. „Eine schnelle und gute Lösung“, sagt Sport-Vorstand Holzäpfel und unterstreicht: „Dadurch kann das Training flexibler gestaltet werden und auch mehr in die Analyse gegangen werden.“

Klar ist bereits jetzt, dass zur neuen Saison ein weiterer, spielender Co-Trainer kommt: Justin Göppert vom SV Gültlingen, der als Alzenberger eine lokale Verbundenheit zum 1. FC Altburg hat. Der war vergangene Saison mit 23 Treffern viertbester Torschütze der Bezirksliga Nordschwarzwald. In der aktuellen Saison hat er fünf Tore in sieben Partien erzielt. Ob Lukas Seyfried über die Rückrunde hinaus Co-Trainer bleibt und der 1. FC Altburg somit mit zwei Assistenten in die neue Saison gehen wird, stehe laut Holzäpfel noch nicht fest. „Das werden wir schauen“, sagt der Sport-Vorstand.

Keine Testspiel-Niederlage

Mit der Vorbereitung ist Holzäpfel bislang zufrieden: „Die Trainingsbeteiligung ist gut.“ Drei Testspiele hat der 1. FC Altburg bislang bestritten, keines davon verloren. Siege gab es gegen den SV Schönbronn (3:1) und den VfL Oberjettingen (2:1), hinzu kam ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Calmbach.

Am 28. Februar (15.30 Uhr) testen die Blau-Gelben gegen die SF Salzstetten, ehe am 8. März (14 Uhr) die Generalprobe bei der SG Altheim/Grünmettstetten ansteht. Das erste Punktspiel bestreitet der 1. FC Altburg am 15. März (15 Uhr) bei der SG Felldorf/Bierlingen, dann kommt am 22. März (15 Uhr) der SV Althengstett und am 29. März (15 Uhr) geht es zum Schlusslicht TSV Möttlingen. „Das sind gleich ganz wichtige Spiele, aus denen wir das Bestmögliche herausholen wollen“, betont Holzäpfel.