Bezirksliga Nordschwarzwald: 1. FC Altburg rechnet sich gegen SV Wittendorf etwas aus

Der noch ungeschlagene SV Wittendorf reist an diesem Sonntag in der Bezirksliga Nordschwarzwald zum 1. FC Altburg.
Am Sonntag (15 Uhr) tritt der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter SV Wittendorf in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald beim 1. FC Altburg an. „Wir hatten nach der Saison fünf Abgänge und mussten eine komplett neue Mannschaft aufbauen, die sich allerdings schnell zusammengefügt hat. Wir wussten, dass wir auch in dieser Zusammensetzung guten Fußball spielen können, aber mit so vielen Punkten konnten wir nicht rechnen. Ich hätte eher erwartet, dass wir erst im Laufe der Saison so richtig stark werden“, geht der Wittendorfer Spielertrainer Marco Sumser auf den bisherigen Saisonverlauf ein und sagt: „Die Favoritenrolle nehmen wir gerne an, aber ob wir diese in der Spielzeit dauerhaft ausfüllen können, wird sich erst noch zeigen müssen. Teilweise haben wir sehr gut gespielt, die Mannschaft hat den Matchplan recht gut umgesetzt und viel Wille, Kampf und Energie an den Tag gelegt. In der zweiten Halbzeit können wir oftmals nicht mehr unser Spiel durchziehen, das hat allerdings keine konditionellen Gründe, von daher müssen wir noch konstanter werden. Der SV Wittendorf muss gegen den 1. FC Altburg auf Jakob Schmid verzichten. Hinter den Einsätzen von Erik Seeger und Nico Schillinger, die jeweils erst unlängst wieder ins Training zurückkamen, steht ein Fragezeichen. Sumer: „Altburg kenne ich bisher nicht, von daher lasse ich mich überraschen. Aber letzten Endes schauen wir ohnehin nicht auf den Gegner, sondern nur nach uns.“