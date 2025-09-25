Bezirksliga Nordschwarzwald: 1. FC Altburg rechnet sich gegen SV Wittendorf etwas aus

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter SV Wittendorf in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald beim 1. FC Altburg an. „Wir hatten nach der Saison fünf Abgänge und mussten eine komplett neue Mannschaft aufbauen, die sich allerdings schnell zusammengefügt hat. Wir wussten, dass wir auch in dieser Zusammensetzung guten Fußball spielen können, aber mit so vielen Punkten konnten wir nicht rechnen. Ich hätte eher erwartet, dass wir erst im Laufe der Saison so richtig stark werden“, geht der Wittendorfer Spielertrainer Marco Sumser auf den bisherigen Saisonverlauf ein und sagt: „Die Favoritenrolle nehmen wir gerne an, aber ob wir diese in der Spielzeit dauerhaft ausfüllen können, wird sich erst noch zeigen müssen. Teilweise haben wir sehr gut gespielt, die Mannschaft hat den Matchplan recht gut umgesetzt und viel Wille, Kampf und Energie an den Tag gelegt. In der zweiten Halbzeit können wir oftmals nicht mehr unser Spiel durchziehen, das hat allerdings keine konditionellen Gründe, von daher müssen wir noch konstanter werden. Der SV Wittendorf muss gegen den 1. FC Altburg auf Jakob Schmid verzichten. Hinter den Einsätzen von Erik Seeger und Nico Schillinger, die jeweils erst unlängst wieder ins Training zurückkamen, steht ein Fragezeichen. Sumer: „Altburg kenne ich bisher nicht, von daher lasse ich mich überraschen. Aber letzten Endes schauen wir ohnehin nicht auf den Gegner, sondern nur nach uns.“

Jeder ist zu schlagen Gegner 1. FC Altburg startete mit einem torlosen Remis gegen den SV Gültlingen, es folgten ein 2:3 gegen die SG Felldorf/Bierlingen, ein 0:1 gegen den SV Althengstett, ein 4:1 gegen den TSV Möttlingen und ein 2:1 gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach. „Nach einem holprigen Saisonstart haben wir uns ganz gut gefangen. Wir sind sicherlich nicht der Favorit, aber in dieser Bezirksliga ist jeder zu schlagen und von daher möchten wir Zählbares mitnehmen, zumal wir nach dem Derbysieg gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach heiß, hungrig und frohen Mutes sind auf unseren Heimvorteil bauen“, geht der Altburger Spielleiter Michael Holzäpfel auf den Duellanten ein und meint: „Wir haben nicht den einen Superstar. Mannschaftlicher Zusammenhalt, Ehrgeiz, Leidenschaft, die richtige Mentalität und Kampfgeist zeichnen unsere sehr junge Mannschaft aus. Wir hatten nach der Vorsaison ein paar namhafte Abgänge, von daher könnte es eine schwierige Saison für uns werden und das primäre Ziel heißt Klassenerhalt. Wenn dieser vorzeitig erreicht werden sollte, dann können wir immer noch nach vorne schauen.“ Aus einer kompakten Mannschaft ragt momentan Luca Malandra heraus, der gemeinsam mit Jonathan Siegel vom VfR Sulz mit fünf Treffern die Torschützenliste anführt. „Malandra hat einen ausgesprochenen Torriecher, ist willensstark, ehrgeizig und engagiert und geht auch die Wege nach hinten mit“, adelt Holzäpfel seinen Torjäger.

VfL Nagold II unter Druck

Überhaupt noch nicht in Schwung ist in dieser Saison der VfL Nagold II gekommen, der beim Remiskönig SG Felldorf/Bierlingen, der bei drei seiner fünf Begegnungen sich mit dem Gegner die Punkte teilte, schon unter Druck steht. Der VfR Sulz wird zu Hause gegen den SV Althengstett alles daran setzen, den 17 eigenen Treffern weitere Erfolgserlebnisse hinzuzufügen. Bei zehn Gegentreffern gibt es hinsichtlich des Abwehrverhaltens Verbesserungspotential, doch ob die Hintermannschaft gegen den SV Altengstett, der bei 4:8 Toren steht, so richtig gefordert wird, wird sich erst noch zeigen müssen.

6:20 Tore und null Zähler lautet die Möttlinger Bilanz und am Sonntag muss beim Achtplatzierten SF Gechingen angetreten werden. Nachdem die SG Oberreichenbach/Würzbach fulminant mit drei Siegen startete, musste zuletzt gegen den SV Wittendorf mit 2:3 und gegen den 1.FC Altburg mit 1:2 jeweils knapp der Kürzere gezogen werden. Beim Gastspiel be Grün-Weiß Ottenbronn soll die Trendwende her.

TSF Dornhan ohne Sieg

Die TSF Dornhan warten auf ihren ersten Saisonsieg, der gegen den Tabellenzehnten SV Eutingen sicherlich nicht einfach, aber auch nicht unmöglich zu sein scheint. Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und Gegner SV Baiersbronn reihen sich momentan im Hinterfeld ein. Von einem Abstiegskracher zu sprechen wäre allerdings viel zu früh, genauso wie das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzweiten SG Dornstetten und dem Drittplatzierten SV Gültlingen als Topspiel zu verkaufen.