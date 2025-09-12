Bezirksliga – Kreisliga A: SG Dauchingen/Weilersbach lässt es erneut krachen

SG Fischbach/Weiler ist neuer Tabellenführer in der Kreisliga A1. In der Kreisliga A2 haben nun alle Teams zumindest einmal verloren.
Am Donnerstag und Freitag fanden in der Bezirksliga und in der Kreisliga A bereits Spiele vor dem Wochenende statt. BEZIRKSLIGASG Dauchingen/Weilersbach - FC Brigachtal 5:2 (2:1). Jubel bei den Hausherren nach dem zweiten Sieg in Folge: Richtig torhungrig zeigten sich die Mannen um Kapitän Tom Zepf in Weilersbach gegen einen Aufsteiger, der wieder einmal seine zwei Gesichter zeigte. Zuhause hui, auswärts pfui - 13 Gegentore kassierte der FCB - bei dem Spielertrainer Daniel Wehrle fehlte - in zwei Partien auf fremdem Terrain. Alle sieben Treffer fielen binnen nur 44 Minuten. SG-Spielleiter Mike Baumann freute sich wie Trainer Roman Neumann über den Dreier und resümierte: „Unser Sieg war verdient. Vor allen Dingen das 1:0 und 2:0 waren schön herauskombiniert. Eine gute Leistung unseres Teams. Sehr gut war auch die Schiedsrichter-Leistung“ Tore: 1:0 Dennis Eisenbeiß (24.), 2:0, 5:1 Benedikt Laufer (37., 66./Kopfball), 2:1 Pascal Götz (42.), 3:1 Dominik Kuntz (48./Kopfball nach Ecke), 4:1 Tom Zepf (63.), 5:2 Dennis Kleiser (68.). Schiedsrichter: Valeri Baidin (Königsfeld). Zuschauer: 220.