Bezirksliga – Kreisliga A: SG Dauchingen/Weilersbach lässt es erneut krachen

SG Fischbach/Weiler ist neuer Tabellenführer in der Kreisliga A1. In der Kreisliga A2 haben nun alle Teams zumindest einmal verloren.

Am Donnerstag und Freitag fanden in der Bezirksliga und in der Kreisliga A bereits Spiele vor dem Wochenende statt. BEZIRKSLIGASG Dauchingen/Weilersbach - FC Brigachtal 5:2 (2:1). Jubel bei den Hausherren nach dem zweiten Sieg in Folge: Richtig torhungrig zeigten sich die Mannen um Kapitän Tom Zepf in Weilersbach gegen einen Aufsteiger, der wieder einmal seine zwei Gesichter zeigte. Zuhause hui, auswärts pfui - 13 Gegentore kassierte der FCB - bei dem Spielertrainer Daniel Wehrle fehlte - in zwei Partien auf fremdem Terrain. Alle sieben Treffer fielen binnen nur 44 Minuten. SG-Spielleiter Mike Baumann freute sich wie Trainer Roman Neumann über den Dreier und resümierte: „Unser Sieg war verdient. Vor allen Dingen das 1:0 und 2:0 waren schön herauskombiniert. Eine gute Leistung unseres Teams. Sehr gut war auch die Schiedsrichter-Leistung“ Tore: 1:0 Dennis Eisenbeiß (24.), 2:0, 5:1 Benedikt Laufer (37., 66./Kopfball), 2:1 Pascal Götz (42.), 3:1 Dominik Kuntz (48./Kopfball nach Ecke), 4:1 Tom Zepf (63.), 5:2 Dennis Kleiser (68.). Schiedsrichter: Valeri Baidin (Königsfeld). Zuschauer: 220.

KREISLIGA A1 SV Obereschach - SG Fischbach/Weiler 0:3 (0:2). Die SG Fischbach/Weiler konnte mit einem überzeugenden Sieg vorerst die Tabellenführung übernehmen. Obereschach ist Tabellensechster. Tore: 0:1 Luca Rapp (4.), 0:2, 0:3 Nico Rapp (43., 86.). Schiedsrichter: Dennis Kavuz (Marbach). Rote Karte: Der erst eine Minute zuvor eingewechselte Joshua Engel (SGFiWe/90.+2).

FC Kappel - FC Hochemmingen 2:3 (0:1). In einem spannenden und für die Zuschauer attraktiven Kreisliga A1-Duell setzten sich die Hochemminger knapp durch. Kappel steht in der Tabelle auf Rang vier – Hochemmingen ist guter Dritter. Tore: 0:1, 1:3 Maximilian Romer (26., 90.+4), 0:2 Thomas Waldraff (54.), 1:2 David Duru (72.), 2:3 Kevin Kitiratschky (90.+7/Elfmeter). Schiedsrichter: Marc Zimmermann (Villingen).

KREISLIGA A2

SV Grafenhausen - SG St. Märgen/St. Peter 2:1 (1:0). Tor: 1:0 Marvin Gatti (16.), 1:1 Eigentor (64.), 2:1 Samuel Jäger (82.), 3:1 Florian Haselbacher (89.). Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten). Gelb-Rot: Alex Pfaff (St.Märgen/57.). Aufgrund der Niederlage der SG St. Märgen haben nun bereits alle Teams der Kreisliga A2 mindestens einmal verloren. Grafenhausen ist aktuell auf Platz zwei vorgerückt. St. Mägen auf Platz drei abgerutscht.

SG Kirchen-Hausen - FC Pfohren 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Jonas Hauger (17.), 1:1 Justin Schmitt (65.), 2:1, 3:1 Patrick Messmer (71., 82.). Schiedsrichter: Marcel Bricke (Dauchingen). Die SG Kirchen-Hausen feierte einen verdienten Heimsieg und ist Tabellenführer mit neun Punkten. Der FC Pfohren bleibt Tabellenvorletzter. SV Ewattingen - SG Unadingen/Dittishausen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Robin Wolf (11.), 0:2 Tobias Wolf (33.), 1:2 Moritz Baumgartner (73.), 1:3 Christian Siebler (74.).

Schiedsrichter: Marius Fien (Grüningen). Die SG Unadingen (5.) setzte sich in Ewattingen (11.) durch.