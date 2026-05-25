Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim muss wohl eine Liga runter

Der Abstiegskampf ist für den SVO offenbar verloren. Mit der Niederlage gegen Zell bleibt Oberschopfheim auf einem Platz, der wahrscheinlich den Gang in die Kreisliga bedeutet.
SV Oberschopfheim - Zeller FV 1:4 (0:1). Die Gelb-Schwarzen aus Oberschopfheim müssen die Liga wohl nach unten verlassen. Auf heimischem Terrain versprach man sich gegen den zuletzt arg anfälligen ZFV eine Besserung – doch das Gegenteil war der Fall. Während sich die Gäste um die Torjäger Fabian Herrmann und Christoph Gallus wieder mal über eine längere Zeit sehr gut zeigten, waren die gastgebenden Gelb-Schwarzen zumeist nur zweiter Sieger. Bereits nach zehn Spielminuten stellte Herrmann mit der Führung die Ampel für den Gast auf Grün. Dann passierte lange Zeit nicht viel, was den SVO noch im Rennen hielt. Doch nach dem Doppelschlag von Selinger war die Heimniederlage der Jung-Elf perfekt.
Tore: 0:1 Herrmann (10.), 0:2 Selinger (65.), 0:3 Selinger (68.), 0:4 Mohammadi (70.), 1:4 Hofstetter (79.).