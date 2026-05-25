Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim muss wohl eine Liga runter

SV Oberschopfheim - Zeller FV 1:4 (0:1). Die Gelb-Schwarzen aus Oberschopfheim müssen die Liga wohl nach unten verlassen. Auf heimischem Terrain versprach man sich gegen den zuletzt arg anfälligen ZFV eine Besserung – doch das Gegenteil war der Fall. Während sich die Gäste um die Torjäger Fabian Herrmann und Christoph Gallus wieder mal über eine längere Zeit sehr gut zeigten, waren die gastgebenden Gelb-Schwarzen zumeist nur zweiter Sieger. Bereits nach zehn Spielminuten stellte Herrmann mit der Führung die Ampel für den Gast auf Grün. Dann passierte lange Zeit nicht viel, was den SVO noch im Rennen hielt. Doch nach dem Doppelschlag von Selinger war die Heimniederlage der Jung-Elf perfekt.

Tore: 0:1 Herrmann (10.), 0:2 Selinger (65.), 0:3 Selinger (68.), 0:4 Mohammadi (70.), 1:4 Hofstetter (79.).

FV Rammersweier - SV Steinach 3:0 (1:0). Der FV Rammersweier wurde daheim der Favoritenrolle gegen den SV Steinach mit einem glatten 3:0-Heimerfolg gerecht. Die Gäste müssen sich in Richtung Kreisliga A orientieren. Eine halbe Stunde lang wehrten sich der SV mit Bravur, doch dann gelang es Markus Felka erstmals, den Abwehrverbund der Kinzigtäler zu durchbrechen und für das 1:0 zu sorgen. Doch danach verteidigen die Männer um Stefan Allgaier lange Zeit gut und hielten bis in die Schlussphase durch. Doch selbst wollte den Gästen kein Treffer gelingen, wenn auch die eine oder andere Chance gegeben war. Das Team von Umberto Vulcano behielt jederzeit die Übersicht, konnte am Ende nochmals etwas mehr zulegen und machten durch Özkan und Ende innerhalb von gut fünf Minuten alles klar. Der FVE bleibt damit im Aufstiegsrennen.

Tore: 1:0 Felka (28.), 2:0 Özkan (86.), 3:0 End (90.+3).

SC Offenburg - SV Haslach 3:0 (0:0). Der SV Haslach tat sich beim Gastspiel in Offenburg schwer und traf auf eine gut aufgelegte Meister-Elf, die schon in der ersten Halbzeit die agilere Mannschaft war. Doch noch wollte es für die Hausherren nicht mit dem Tor klappen, denn die Hansjakobstädter hielten mit großem Engagement dagegen. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Fünf Minuten nach Wiederbeginn nutzte Ill Ibishi eine der ersten Möglichkeiten zur Führung. Beflügelt dadurch wurde der SCO dann immer gieriger und wollte sichtlich die knappe Führung ausbauen. Wiederum Ibishi erhöhte auf 2:0 und mit dem Schlusspfiff erhöhte Bacmeister auf 3:0. Es war aufgrund er hohen Temperaturen sicher kein Leckerbissen.

Tore: 1:0 Ibishi (50.), 2:0 Ibishi (80.), 3:0 Bacmeister (90.).

FV Sulz - TuS Oppenau 1:1 (1:0). Für die in diesem Jahre sehr erfolgreichen Gelb-Schwarzen von der Sulzer Stellfalle gab es auch im neunundzwanzigsten Pflichtspiel einen Punktgewinn. Auf heimischem Grün war die Ümit-Elf Gastgeber gegen den TuS aus Oppenau, der sich durch Huber zwar spät, aber immerhin auch einmal in die Torschützenliste eintragen durfte. Durch einen Treffer ihres Torjägers Jens Kiesele waren die Sulzer in Führung gegangen, doch reichte es nicht ganz, diesen knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Halbzeit eins gehörte den Hausherren, die zunächst die Partie bestimmten und nach knapp einer halben Stunde verdient vorlegten. Im weiteren Verlauf lag ein zweiter Treffer der Sulzer im Bereich des Möglichen, doch der TuS überstand bis zur Pause alle weiteren Angriffe. Oppenau war nach dem Seitenwechsel dann etwas besser, erspielte sich jetzt mehr Spielanteile und wurde dafür durch Hubers Ausgleich belohnt.

Tore: 1:0 Kiesele (24.), 1:1 Huber (85.).

FV Unterharmersbach - FSV Seelbach 2:3 (1:0). Die Tage der beiden in Unterharmersbach aufgelaufenen Mannschaften in der Bezirksliga sind gezählt. Auch wenn es für beide Teams nur noch um die Goldene Ananas ging, wollte keiner verlieren. Der gastgebende FVU kam etwas schneller in die Pötte und erspielte sich eine leichte Feldüberlegenheit, die Tobias Munz in eine Führung ummünzte. Bis zur Pause lag dann ein zweiter FVU-Treffer eher im Bereich des Möglichen, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Nach dem Pausengetränk drehte sich die Partie. Jetzt kamen die Gäste besser zurecht und der Ausgleich durch Robin Eble war die Folge. Dann kamen die guten fünf Minuten der Gäste, besser gesagt von Daniel Haag. Er machte aus dem Gleichstand eine 3:1-Gästeführung. Was den Mannen von Stephan Schmid dann noch blieb, war der Anschlusstreffer durch das zweite Tor von Tobias Munz.

Tore: 1:0 Munz (25., 1:1 Eble (56.), 1:2 Haag (59.), 1:3 Haag (64.), 2:3 Munz (90.+5).

SV Diersheim - FC Ettenheim-Altdorf 3:0 (1:0). Der von Florian Ey betreute FC Ettenheim-Altdorf verlor durch die zweite Niederlage in Folge den dritten Rang und wird es schwer haben, nochmals zurückzukommen, um das Führungsduo zu ärgern. Die Rot-Weißen trafen auf eine Diersheimer Elf, die, angeführt von Trainer Robert Hartfiel, während der gesamten neunzig Minuten alles im Griff hatte und mit einer hervorragenden Vorstellung den Gästen keine Chance ließ. Nach weniger als zwanzig Minuten klingelte es zum ersten Mal im Tor der Gäste. Luca Schröter überwand Torhüter Tim Lehmann zum 1:0. Bis zur Pause war weiter eine den Ton angebende Heimelf, mit einer nennenswerten Möglichkeit für die Rohanstädter, zu sehen. Kurz nach Wiederanspiel sorgte Dennis Schulz mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Für den auch in der Klarheit vollkommen verdienten sechsten Heimerfolg sorgte dann Dominik Kaiser.

Tore: 1:0 Schröter (17.), 2:0 Schulz (58.), 3:0 Kaiser (75.).