Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim kommt nicht unten raus

SC Offenburg - Zeller FV 1:1 (0:0). Am Fasanenweg in Offenburg trafen zwei Mannschaften aus dem Verfolgerfeld aufeinander. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, so dass die Zuschauer eine durchweg sehr ausgeglichene Partie bestaunten. Weil es nach gut neunzig Minuten keinen Sieger gab, bleiben sowohl die Meistermänner als auch die Gäste aus Zell weiter im Verfolgerrennen. Viele Tormöglichkeiten gab es nicht zu bejubeln. Nach torlosem ersten Abschnitt fand Offenburgs bester Torschütze Yil Ibishi nach einer Stunde eine Lücke in der Gästeabwehr und traf zur Führung. Doch Gerlach rettete für die seit Ende März weniger erfolgreichen gelb-schwarzen Zeller noch einen Zähler.

Tore: 1:0 Yil Ibishi (62.), 1:1 Gerlach (81.).

SV Oberschopfheim - SV Mühlenbach 2:2 (1:2). Keinen Sieger gab es beim Duell in Oberschopfheim. Die Gelb-Schwarzen mussten sich im eigenen Haus gegen die Grün-Weißen aus Mühlenbach mit einem 2:2 zufriedengeben. Die Gäste gingen nach zwei Zeigerumdrehungen durch Fabian Müller in Führung und legten durch Timo Müller das 2:0 nach. Doch schon vor dem Anschluss durch Holm drehte sich die Partie. Nach dem Seitenwechsel nahm der SVO dann völlig das Heft in die Hand. Weil die Jung-Elf gegen einen mit Mann und Maus verteidigenden Gast selbst nicht traf, bedurfte es zum 2:2 eines Eigentores.

Tore: 0:1 F. Müller (2.), 0:2 T. Müller (20.), 1:2 Holm (28.), 2:2 Maier (73./ET).

FV Sulz - SV Steinach 2:0 (2:0). Die Gelb-Schwarzen aus Sulz durften an der Stellfalle gegen den SV Steinach einen verdienten 2:0-Heimsieg feiern und klettern immer weiter nach oben. Torjäger Jens Kiesele brachte seine Mannen schon früh gegen einen sehr defensiv eingestellten Gast in Front. Danach wurde zunächst einige Möglichkeiten ausgelassen. Doch Ümit Sen, Spielertrainer des SV, stellte doch noch vor dem Pausenpfiff das 2:0 her. Durch den Rückstand mussten die abstiegsbedrohten Gäste zulegen, doch so richtig kam das Spiel des SV Steinach nicht in Fahrt. Sulz hatte auch weiterhin mehr von der Partie, nahm aber auch einen Gang raus.

Tore: 1:0 Kiesele (14.), 2:0 Sen (40.).

FSV Seelbach - FV Dinglingen 3:1 (1:1). Für die Überraschung des Spieltags sorgte das Schlusslicht aus Seelbach. Die Truppe von Markus Lach bot gegen einen leicht ersatzgeschwächten FV Dinglingen eine starke Leistung, legte viel Willen an den Tag und machte von der ersten Minute an dem Favoriten das Leben schwer. Schäfer schockte die Gäste schon sehr früh. Auch der baldige Ausgleichstreffer durch Bulgakov brachte den Außenseiter nicht in Schwierigkeiten. Beharrlich stemmte man sich gegen eine erneute Heimniederlage und der Mut wurde letztendlich auch belohnt. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Linus Resch, der Dinglingen den zweiten Tiefschlag versetzte. Der dritte folgte durch Eble.

Tore: 1:0 Schäfer (7.), 1:1 Bulgakov (21.), 2:1 Resch (54.), 3:1 Eble (78.).

TuS Oppenau - VfR Elgersweier 0:3 (0:1). Mit dem 0:3 darf und kann der TuS Oppenau sicher gut leben. Die Gäste aus Elgersweier erwischten einen sehr guten Tag und wussten, dass man unbedingt punkten musste, um nicht noch weiter in den Abstiegssog mithineingezogen zu werden. Die erste knappe halbe Stunde gehörte zwar den Hausherren, doch der VfR kämpfte sich immer mehr heran, übernahm nach dem Führungstreffer durch Vogelwiesche das Kommando und gab es bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Nach dem 2:0 durch Blendl nach einer Stunde wusste der Gast, dass man auf einem guten Wege war. Dazu wurden auch die Chancen im Gegensatz zu den letzten Auftritten viel besser genutzt.

Tore: 0:1 Vogelwiesche (17.), 0:2 Blendl (60.), 0:3 Lothspeich (75.).

FV Unterharmersbach - SV Haslach 2:4 (0:0). Nach einer Stunde sah es im Rund von Unterharmersbach nach einem glatten Gästesieg aus. Denn der SV Haslach ging durch Tamburello kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Fünf Minuten später war es dann Schwarz, der mit dem 2:0 die FVU-Chancen noch mehr sinken ließen. Zu allem Ungemach baute dann Bächle den Vorsprung auf 3:0 aus. Die Partie schien entschieden, doch auf einmal wusste auch der FV Unterharmersbach mitzuspielen. Munz verkürzte und durch das 2:3 durch Oestreich nach etwas mehr als einer Stunde leuchteten die Lichter im Lager der Hausherren noch heller. Jetzt wurden auch die Gäste etwas nervöser, wollte man doch den klaren Vorsprung nicht hergeben. Erst als Wussler zum 4:2 traf, durften sich die Gäste der drei Punkte sicher sein.

Tore: 0:1 Tamburello (53.), 0:2 Schwarz (57.), 0:3 Bächle (61.), 1:3 Munz (70.), 2:3 Oestreich (76.), 2:4 Wussler (89.).

FV Rammersweier - SV Diersheim 3:2 (1:0). Der FV Rammersweier gewann daheim gegen den SV aus Diersheim zwar mit 3:2, doch voll überzeugen konnten die Mannen von Umberto Vulcano nicht unbedingt. Die ersten 45 Minuten verliefen ziemlich ausgeglichen, auch wenn Kopf den FV schon früh in Führung schoss. Die Gäste versuchten auch im zweiten Durchgang ihr Glück, wurden für ihr Engagement auch bald mit dem Ausgleich belohnt und vergaben in der Folge bei zwei Hochkarätern das mögliche 2:1. Der FV Rammersweier war dann erneut treffsicherer und ging mit etwas Glück ein zweites Mal in Führung. Anas Atakora wickelte den Heimsieg mit seinem zweiten Treffer in trockene Tücher.

Tore: 1:0 Kopf (13.), 1:1 Schlegel (49.), 2:1 Atakora (71.), 3:1 Atakora (90.), 3:2 Wagner (90.+4).

SV Rust - SV Fautenbach 2:2 (1:1). Die Blauen aus Rust mussten sich vor eigenem Anhang gegen den Spitzenreiter erneut nur mit einem Punkt zufrieden geben. Die Zuschauer am Fuße des Europa-Parks sahen zwei Mannschaften, die auf Sieg ausgerichtet waren. Sowohl die Hausherren um Luca Größer als auch die Schützlinge von Chris Schweiger waren immer bemüht. Die erste Großchance bot sich nach einer halben Stunde dem Gast, doch wurde sie vergeben. Dennoch durften die Edelwäscher die Führung durch Raz bejubeln. Kurze Zeit später fiel durch Sobczyk der Ausgleich. Ähnlich verlief Durchgang zwei. Die Edelwäscher legten erneut vor und Rust glich nur kurze Zeit später durch Schoner aus.

Tore: 0:1 Raz (40.), 1:1 Sobczyk (45.), 1:2 Baumert (74.), 2:2 Schoner (79.).