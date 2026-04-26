Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim kommt nicht unten raus

Das Duell gegen Mühlenbach war die Chance für die Kicker des SVO, im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen. Doch am Ende des Samstages gab es nur eine Punkteteilung.
SC Offenburg - Zeller FV 1:1 (0:0). Am Fasanenweg in Offenburg trafen zwei Mannschaften aus dem Verfolgerfeld aufeinander. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, so dass die Zuschauer eine durchweg sehr ausgeglichene Partie bestaunten. Weil es nach gut neunzig Minuten keinen Sieger gab, bleiben sowohl die Meistermänner als auch die Gäste aus Zell weiter im Verfolgerrennen. Viele Tormöglichkeiten gab es nicht zu bejubeln. Nach torlosem ersten Abschnitt fand Offenburgs bester Torschütze Yil Ibishi nach einer Stunde eine Lücke in der Gästeabwehr und traf zur Führung. Doch Gerlach rettete für die seit Ende März weniger erfolgreichen gelb-schwarzen Zeller noch einen Zähler.
Tore: 1:0 Yil Ibishi (62.), 1:1 Gerlach (81.).